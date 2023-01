Lützerath vor der Räumung : Kohlegegner an der Abbruchkante, Steinewürfe nach Veranstaltung

Update Erkelenz Kohlegegner protestieren gegen die Räumung von Lützerath. Viele machen erst wenige Zentimeter vor der Abbruchkante Halt. Eine Wissenschaftlerin kritisiert: Lützerath abzubaggern, sei eine eindeutige politische Fehlentscheidung. Nach einer Veranstaltung kam es zu Übergriffen.

96 Schritte. So weit ist es von der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler bis an den Fuß des ersten Bauhauses in Lützerath. Diese 96 Schritte führen über eine Wiese, über einen matschigen Trampelpfad und einen Wall. Und diesen Weg sind am Sonntag Hunderte Gegner des Tagebaus und der Braunkohle gegangen, die einen Blick in das Loch werfen wollten, in dem sich der gewaltige Schaufelradbagger immer näher an das symbolträchtige Dorf heranfrisst.

Kaum 100 Meter weiter steht Catharina Rieve. Sie ist Wissenschaftlerin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie sagt: „Lützerath ist unräumbar“. Diesen Wortlaut würde man eigentlich eher von den Aktivisten erwarten, die um das Dorf kämpfen, das unmittelbar vor der Räumung durch die Polizei steht. Aber Rieve wählt diese Worte als Wissenschaftlerin. Sie sagt, dass diese Worte zwingend aus ihren Studienergebnissen folgten.

Info Angriff auf Polizei in Lützerath Im Anschluss an eine Versammlung und ein Konzert ist es zu Übergriffen gekommen. Die Veranstaltungsfläche sei von Aktivisten gestürmt worden, teilte die Polizei in Aachen auf Twitter mit. Sicherheitskräfte und Polizeibeamte seien mit Steinen beworfen worden. Auch habe es Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte gegeben. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, Gewalt als Mittel der Wahl, eigene Ziele durchzusetzen, könne sie überhaupt nicht akzeptieren. „Wer Einsatzkräfte bedroht oder gar verletzt, überschreitet eine Linie“, sagte die Grünen-Politikerin. Gewalt sei immer die schlechteste aller Lösungen. „Deshalb bitte ich alle Beteiligten in und um Lützerath, sich friedlich zu verhalten und nicht an der Eskalationsschraube zu drehen“, teilte Neubaur mit. Die Polizei kommentierte, eine friedliche Veranstaltung sei ohne nachvollziehbaren Grund in Gewalttätigkeit umgeschlagen.

„Lützerath ist unräumbar, weil die Kohle, die unter Lützerath liegt, nicht mehr gebraucht wird“, sagt Rieve. Sie sagt, dass es eine Fehlentscheidung der Politik gewesen sei, Lützerath zu räumen und RWE eine Erlaubnis zum Abbaggern zu geben. Es könnten problemlos 20 bis 40 Millionen Tonnen Braunkohle jährlich in Garzweiler gefördert werden, ohne Lützerath anzutasten. Zum Beispiel unter dem bereits abgerissenen Immerath. Aber die Grünen-Minister Robert Habeck und Mona Neubaur hatten Lützerath in den Verhandlungen mit RWE geopfert, um im Gegenzug den Kohleausstieg 2030 zu bekommen. Der Ausstieg 2030 sei jedoch auch ohne die Lützerath-Kohle möglich, sagt Rieve.

„Eine so offensichtliche Fehlentscheidung hätte ich der grünen Partei nicht gewünscht“, sagt Rieve. Es lasse sie emotional nicht kalt, wenn das 1,5-Grad-Ziel so eindeutig verfehlt werde. Denn die anderen Sektoren, die CO 2 ausstoßen, könnten die Versäumnisse in der Energiewirtschaft nicht wettmachen. „Es ist bitter für eine Wissenschaftlerin zu sehen, wie mit den eigenen Klimazielen umgegangen wird“, sagt Rieve.

Während Rieve das sagt, kommen am Sonntag immer mehr Kohlegegner nach Lützerath. Naturführer Michael Zobel führt an diesem Tag Hunderte durch Lützerath. Auch Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von „Fridays for Future“ soll später kommen. Und die Kölner Pop-Rockband AnnenMayKantereit soll spielen. Das Ziel der Klimaschutz-Szene: Der Protest soll an diesem Tag laut und bunt werden. Das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ sprach von „Tausenden“ Teilnehmern allein am Sonntag. Der Sonntag war eine der letzten Gelegenheiten dazu, denn durch die Allgemeinverfügung von Landrat Stephan Pusch gilt ab Dienstag ein Betretungsverbot für Lützerath.

Luka Scott von „Ende Gelände“ setzt auf eine andere Form des Protests. Bei dem Aktionsbündnis geht es um bewusste Grenzüberschreitungen und Blockade. Die Aktivisten nennen das zivilen Ungehorsam. Scott trägt verschlammte Dr.-Martens-Stiefel, schwarze Jacke, graues Sweatshirt, kurzgeschorene, blondierte Haare – und sie wirkt wild entschlossen. Sie ist wütend auf „Kohleminister Habeck“, auf den Tagebaubetreiber RWE und die Polizei, die die Rechte des Energiekonzerns schützt. „Die Wut setzt Kraft frei, auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen“, sagt sie.

Wenn man Luka Scott reden hört, dann wird deutlich, dass sie nicht nur eine radikalere Form des Widerstands repräsentiert als zum Beispiel der Schülerprotest „Fridays for Future“. Sie steht auch für das linksgerichtete, kapitalismuskritische Spektrum der Anti-Kohle-Bewegung. Die Energiekrise sei in Wirklichkeit eine Verteilungskrise, sagt sie und fordert eine „Vergesellschaftung von Großkonzernen wie RWE“.

Am Sonntag schauen sich Hunderte Menschen beim Dorfspaziergang an, was die Aktivisten dort aufgebaut haben, um der Polizei ihren Räumungseinsatz so schwer wie möglich zu machen. Man sieht die Straßensperren, die Baumhäuser, die Hütten und besetzten Häuser. Immer wieder hört man Hämmern, man sieht Aktivisten, die sich abseilen, die lange Balken oder Baumstämme herumtragen. Die Vorbereitungen laufen.

Nach Angaben der Aktivisten sollen sich nun bereits 1000 Kohlegegner in Lützerath aufhalten, die die Räumung verhindern wollen. Vor einigen Tagen schätzten die Aktivisten ihre Zahl noch auf 300. Die nächsten Tage werden zeigen, wie groß der Protest tatsächlich wird. Und ob die Hintertür für Lützerath doch noch einen winzigen Spalt breit offensteht.