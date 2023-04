Kitaausbau : Kitas in Tüddern und Wegberg sollen erweitert werden

Der gesetzliche Anspruch auf einen Kindergartenplatz ist da, nur an Plätzen fehlt es – auch im Kreis Heinsberg. Foto: Nicola Gottfroh

Kreis Heinsberg Das Jugendamt des Kreises prüft verschiedene Möglichkeiten, die vorhandene Infrastruktur zeitnah auszubauen. Wo neue Gruppen und Erweiterungen von Kitas geplant sind.

Der gesetzliche Anspruch auf einen Kindergartenplatz ist da, trotzdem bekommen viele Kinder keine Plätze.

Das Jugendamt des Kreises Heinsberg prüft verschiedene Möglichkeiten, die vorhandene Infrastruktur zeitnah auszubauen, teilte die Verwaltung des Kreises dazu mit. An zwei Standorten könnten in Zukunft weitere Gruppen entstehen – der Kreistag hat dazu seine Zustimmung gegeben.

In der Gemeinde Selfkant sind es 53 Plätze, die mit Stichtag 30. September vergangenen Jahres fehlten, darunter elf Plätze für Kinder über drei Jahren, zehn Plätze für Kinder unter drei Jahren und 32 U2-Plätze – bislang, denn aufgrund neu entstehender Baugebiete ist auch in den kommenden Jahren mit einem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu rechnen.

Das Kreisjugendamt hat mit der Gemeinde verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie weitere Plätze geschaffen werden können. Möglichkeiten bieten sich hier in der derzeit dreigruppigen Kindertageseinrichtung St. Gertrud in Tüddern, die sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Servatius Selfkant befindet. Ein Erweiterungsbau bietet Platz für zwei Gruppen und damit 30 neue Plätze. Ein Erweiterungsbau könnte jedoch frühestens in zwei Jahren fertiggestellt sein.

Um der Unterversorgung mit Kitaplätzen in Tüddern dennoch zeitnah entgegenzuwirken, wird ab dem kommenden Kindergartenjahr, das im August startet, eine Übergangsgruppe im angrenzenden Pfarrheim entstehen, sofern das Landesjugendamt seine Zustimmung erteilt. „Die Räume des Pfarrheims werden dann später auf der Grundlage der aktuellen Planung auch nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus ein Bestandteil der Kindertagesstätte sein“, heißt es weiterhin vonseiten der Verwaltung.

Die Planungen für beide Vorhaben – die Übergangsgruppe und den Erweiterungsbau – liegen derzeit beim Landesjugendamt zur Prüfung vor, das zuvor eine Betriebserlaubnis erteilen muss.

Sollte die Betriebserlaubnis erteilt werden, übernimmt der Kreis auf Antrag der Trägerin St. Servatius Selfkant die Betriebskosten für die Übergangsgruppe in Höhe von 21.155 Euro und ebenso für die Betriebskosten für die Gruppen im Erweiterungsbau in Höhe von 49.195 Euro. Dem stimmte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung zu.

Auch die Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul in Wegberg wird um eine Gruppe erweitert. Nachdem bereits der Jugendhilfeausschuss des Kreises Heinsberg den Planungen zu dem Erweiterungsbau zugestimmt hatte, hat nun auch der Kreistag dafür seine Zustimmung erteilt. In Wegberg fehlen derzeit 51 Ü3-Plätze, 23 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 59 Plätze für Kinder unter zwei Jahren. Trotz garantiertem Rechtsanspruch fehlen damit insgesamt 133 Kindergartenplätze.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Martin, die Trägerin der Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul ist, hat sich nach Gesprächen mit der Verwaltung bereit erklärt, durch einen Erweiterungsbau für eine Gruppe ihr Betreuungsangebot zu erweitern und damit 20 Plätze für über dreijährige Kinder zu schaffen. „Schon im März 2024 soll die Erweiterungsmaßnahme abgeschlossen sein“, heißt es vonseiten der Verwaltung.