Aufwändige Sanierung : Kino Roxy schließt – aber nur vorübergehend

Man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber die Säle im Roxy Filmtheater sind etwas in die Jahre gekommen. Jetzt sollen sie in neuem Glanz erstrahlen. Foto: Max Finken

Heinsberg Sechs Wochen lang wird es keine Filme im Heinsberger Filmtheater geben. Die drei Säle werden von Grund auf saniert. Es ist nicht der beste Zeitpunkt für eine Schließung. Die Betreiber kündigen Überraschungen an.

Die drei Säle im Traditionskino in der Heinsberger Innenstadt sind schon ein wenig in die Jahre gekommen. Man sieht es ihnen auf den ersten Blick nicht an, denn der Boden, die Sitze und die Wände im Roxy sind nicht gerade in katastrophalem Zustand. Doch bei näherer Betrachtung hat das Alter seine sicht- und fühlbaren Spuren hinterlassen. „Wir hätten wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre so weitermachen können. Aber dann wäre es allerhöchste Eisenbahn gewesen“, sagt Maurice Lehnen, einer der beiden Kinobetreiber des Roxy Filmtheaters.