Kinojahr 2022 im Kreis Heinsberg : Hat sich das Kino von der Pandemie erholt?

Wie sah es 2022 in den Kinos aus? Waren die Säle voll oder leer? Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Kreis Heinsberg Die Kinobranche hat zwei harte Jahre hinter sich. Während der Lockdowns der Corona-Krise musste sie die Säle zwischenzeitlich immer wieder schließen. Wie haben die Kinos im Kreis Heinsberg 2022 verkraftet?

Es war erneut kein Jahr, das die Kinobetreiber in Begeisterungsstürme ausbrechen lässt – auch nicht im Kreis Heinsberg. „Die Besucherzahlen waren sehr verhalten gegenüber den Vor-Corona-Jahren“, sagt Elmar Schulte, bis Ende 2022 Betreiber des Erkelenzer Gloria Filmpalasts. „Für den Standort Heinsberg hätten wir ohne die Pandemie gleiche Zahlen erwartet wie 2019, aber wir sind 33 Prozent davon entfernt“, sagt auch Maurice Lehnen, Betreiber des Roxy-Kinos in Heinsberg. Sie sind keine Ausnahme. Deutschlandweit sind laut der Onlineplattform Statista in der ersten Jahreshälfte 33,2 Millionen Menschen ins Kino gegangen. Das ist zwar weit mehr als in den Corona-Jahren 2020 und 2021, aber immerhin 20 Millionen weniger als 2019.

Auch in der zweiten Jahreshälfte wurde es nicht viel besser. Laut Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA), sind 2022 bis Weihnachten knapp 70 Millionen Tickets in Deutschland verkauft worden. „Normalerweise wären zu diesem Zeitpunkt über 100 Millionen Menschen ins Kino gegangen“, sagte Dinges der dpa.

Zumindest das Jahresende war für den Gloria Filmpalast allerdings erfolgreich. Der Dezember sei überragend gewesen, sagt Schulte. Das ist auf einen einzigen Film zurückzuführen: auf „Avatar – The Way of Water“. Im Gloria Filmpalast gingen im Dezember 90 Prozent der Besucher in die Avatar-Fortsetzung, schätzt Schulte. Auch im Heinsberger Roxy gehört er zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres. Das spiegelt den Trend in ganz Deutschland wider: „Avatar – The Way of Water“ ist bundesweit in Zuschauerzahlen und Einspielergebnis der erfolgreichste Film des vergangenen Jahres – und das, obwohl er nur knapp zwei Wochen vor Jahresende startete.

Es sind wieder die Blockbuster, die die Menschen 2022 ins Kino lockten. Die erfolgreichsten Filme in den Kinos im Kreis Heinsberg decken sich mit den erfolgreichsten Deutschlands: Neben der Avatar-Fortsetzung sind das „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“, „Top Gun Maverick“, „Phantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse“ und „Die Schule der magischen Tiere 2“. „Man ist auf die Mainstream-Produktionen angewiesen“, sagt Sebastian Schäfers, der zweite Betreiber des Roxy-Kinos. „Ein reines Arthouse-Kino wird nicht laufen.“

Arthouse-Filme sind laut der Kinobetreiber 2022 besonders schlecht gelaufen. Oft seien diese Filme auf ein älteres Publikum zugeschnitten, sagt Elmar Schulte. Das sei aber – so vermutet er – wegen der Corona-Pandemie noch vorsichtig und habe das Kino lieber gemieden. Dass die Maskenpflicht in Kinos aufgehoben wurde, habe da nicht geholfen. Auch Maurice Lehnen glaubt, dass die vergleichsweise geringen Besucherzahlen indirekt mit der Pandemie zu tun haben. „Viele Menschen hatten die Gewohnheit ins Kino zu gehen. Diese Gewohnheit wurde während der Pandemie abtrainiert und durch andere Gewohnheiten ersetzt. Das muss sich erst langsam wieder einführen“, vermutet Lehnen.

Inwieweit die Preise eine Rolle spielten, kann nur gemutmaßt werden. Aber immerhin haben sich die Kosten für ein Ticket in den letzten Jahren stark erhöht. Vor Beginn der Pandemie kostete eine Kinokarte im ersten Halbjahr 2019 im Schnitt 8,60 Euro – im ersten Halbjahr 2022 waren es durchschnittlich 9,21 Euro. In Zeiten, in denen Menschen eher stärker auf ihren Geldbeutel achten müssen, könnte das auch ein Grund für die verhaltenen Zuschauerzahlen sein.

„Es gab 2022 sehr viele gute Filme, die aber nicht so gut gelaufen sind wie erwartet“, sagt Schulte. Das sei vor allem bei deutschen Produktionen so gewesen. „Der Film ‚Der Nachname‘ zum Beispiel ist sehr gut, und er kam bei den Besuchern gut an“, sagt Schulte. Allerdings habe es nur wenige Besucher gegeben. Deutschlandweit schauten ihn sich nur rund 770.000 Menschen an. Da hatte Schulte mehr erwartet. „Das ist traurig“, konstatiert er. Der deutsche Film „Rheingold“ hingegen, ein Gangsterdrama, sei mit fast einer Million Besucher überraschend stark gelaufen. Den hatte Schulte wegen der Brutalität gar nicht im Programm. „So kann man sich auch mal irren“, sagt Schulte.