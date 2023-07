Ab aufs Feld : Wer will einen Blaubeermund? Naschen ausdrücklich erwünscht!

Service Selfkant-Havert Heidelbeeren pflücken im Selfkant? So geht’s: Eins ins Körbchen, zwei ins Mündchen, eins ins Körbchen, drei ins ... Wie schnell sich Kisten und Körbe füllen, hängt davon ab, ob Marmeladenmacher oder Naschkatzen am Werke sind.

Die schulterhohen Sträucher hängen voll. Eng an eng schmiegen sich die kugelrunden Beeren an die Äste zwischen die dunkelgrünen Blätter, aber noch sind lange nicht alle blau. Die, die es sind, hängen ganz locker am Busch. Immer wenn Nina Stelten, die aus Dremmen in den Selfkant gefahren ist, um sich ein Körbchen mit Heidelbeeren zu füllen, nach einer prallen Beere greift, fallen zwei weitere dunkelblaue Perlen auf das Stroh am Boden. Sie hängen nur noch lose an einem dünnen Stiel. Selbst ernten ist doch nicht so einfach.