In der Kritik von Tierschützern : Umstrittener Wander-Streichelzoo wehrt sich gegen Vorwürfe

Robano Kübler hat nicht nur ausgewachsene Tiger mit nach Erkelenz gebracht, sondern auch Tigerbabys. Foto: Nicola Gottfroh

Erkelenz An der Kölner Straße in Erkelenz hat „Melodys Kinderparadies“, ein wandernder Streichelzoo mit Hüpfburgenpark, seine Zelte aufgeschlagen. Dass zwischen Popcorn und Slush-Eis ein falsches Bild von Wildtieren vermittelt werde, kritisieren Tierschützer scharf. Der Betreiber dagegen will sich nichts vorwerfen lassen.

Direkt hinter der Tankstelle an der Kölner Straße räkelt sich der Tiger entspannt in der Sonne. Mitten in Erkelenz im Gewerbegebiet. Die Rede ist hier nicht etwa von der Tiger-Werbefigur eines Mineralölunternehmens, sondern von mehreren echten, lebendigen Wildkatzen, die zu den Attraktionen in „Melodys Kinderparadies“, einer Mischung aus Hüpfburgenpark und Streichelzoo, gehören. Und nicht nur um Bengal-Tiger Belle, einen von sechs Tigern inklusive drei Tigerbabys, die mit nach Erkelenz gekommen sind, sondern auch um die vielen anderen Wildtiere, denen Besucher derzeit auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände in Erkelenz zum Anfassen nah kommen können, entbrennen gerade vor allem im Internet emotionale Diskussionen.

Es sind im Netz Wortgefechte zwischen jenen, die der Meinung sind, dass Tiere, vor allem Wildtiere, nicht in kleine Gehege gehören, die kritisieren, dass ein völlig verfälschtes Bild vom artgerechten Umgang mit Wildtieren, eingebettet in eine Freizeitattraktion zwischen Crêpes und Slush-Eis, vermittelt wird, und denjenigen, die die Zurschaustellung von Tieren in Ordnung finden, solange sie dabei gut gehalten werden.

Befeuert wird die Diskussion von einem Facebook-Post des Tierschutzvereins im Kreis Heinsberg, der auch Betreiber des Tierheims in Heinsberg ist. In diesem Post rufen die Tierschützer dazu auf, „Melodys Kinderparadies“ in Erkelenz, das mit Hüpfburgen und einem Streichelzoo der anderen Art, in dem es neben Ponys und Ziegen auch Zebras, Kamele und eben Tiger zum Anfassen gibt, nicht zu besuchen. Die Tierschützer fordern also einen Boykott.

Auch Robano Kübler, der mit seiner Lebensgefährtin Marie Voss den Streichelzoo mit über 60 Tieren betreibt, meldete sich im Internet zu Wort. Er lädt in einem Video vor allem die Mitarbeiter des Tierheims ein, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen. „Bei uns ist alles in Ordnung, wir halten alle Tierschutzvorgaben ein", sagt er auch am Dienstagnachmittag beim Besuch des „Kinderparadieses“.

Drei Tigerbabys können im unstrittenen Streichelzoo derzeit aus nächster Nähe betrachtet werden. Foto: Nicola Gottfroh

Kübler führt unter dem Zirkus-Zeltdach hindurch und zwischen Hüpfburgen entlang auf eine große Wiese, auf der erstmal jede Menge Gitter und Absperrungen zu sehen sind. „Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass wir unsere Tiere nicht gut behandeln und dass es ihnen hier schlecht geht“, sagt Kübler und zeigt die zahmen Zebras, die großen Kamele, die auf seinen Zuruf angetrabt kommen und zuletzt präsentiert er die Gehege jener, um die besonderer Streit entbrannt ist: die Tiger. In „Melodys Kinderparadies“ seien Käfige und Außengehege mehr als doppelt so groß, wie es das Gesetz vorschreibt, die Tiger hätten einen Swimmingpool und immer neue Spielmaterialien, ein Tierarzt und eine Raubkatzenexpertin arbeiteten eng mit dem Betrieb zusammen.

Kübler zeigt gerne seinen Betrieb, um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Er ärgert sich auch über die Posts bei Facebook, denn sein „Kinderparadies“ stand zuletzt häufiger im Fokus medialer Berichterstattung. Wo er auftaucht, melden sich die Tierschützer: Wortgleiche Post des Tierschutzvereins gab es bei seiner Station in Düren, in Neuss wurde ihm sogar von der Stadt die Auftrittserlaubnis entzogen, doch Kübler klagte sie vor Gericht wieder ein.

Auch Kamele sind im Streichelzoo zu sehen. Foto: Nicola Gottfroh

Von Annäherung zwischen dem Wildtierstreichelzoo und den Tierschützern gibt es derweil keine Spur. „Wir hoffen sehr, dass verantwortungsbewusste Eltern einen großen Bogen um „Melodys Kinderparadies“ machen und damit aktiv zeigen, dass man keine Unterhaltung auf Kosten von Tieren braucht“, sagt Bianka Mai, Vorsitzende des Tierschutzvereins, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ist das Gehege für die Löwen zu klein? Kübler betont, es sei deutlich größer als vorgeschrieben. Tierschützer dagegen machen klar, dass Löwen nicht in Käfige, sondern in die freie Wildbahn gehören. "Wenn man sie nicht mehr auswildern kann, dann gehören sie zumindest auf einen Gnadenhof, der ihnen großen Freiraum und viel Platz ermöglicht", sagt Bianka Mai vom Tierschutzverein Heinsberg. Foto: Nicola Gottfroh

In fahrenden Zirkusunternehmen und Streichelzoos sei eine verantwortbare Haltung von Tigern und anderen Wildtieren nicht möglich, kritisiert der Tierschutzverein Heinsberg auch online deutlich. Die Tiere würden in zu kleinen Käfigen leiden, ohne artgerechte Beschäftigung und oftmals ohne ausreichende Versorgung. „Wir werfen den Betreibern nicht vor, dass sie die Tiere nicht gesetzeskonform untergebracht haben. Allerdings ist es in Deutschland nicht schwer, sich bei den laschen Tierschutzgesetzen an die Vorgaben zu halten. Selbst wenn das Gehege zehnmal größer wäre als vorgeschrieben, wäre es noch immer zu klein für die Tiere, die in freier Wildbahn viele Quadratkilometer für ihre Streifzüge haben“, erklärt Bianka Mai. „Die Haltung und Zurschaustellung von Wildtieren in Wanderzoos und -zirkussen ist meiner Meinung nach völlig aus der Zeit gefallen. Natürlich finden Kinder das toll, aber sie wissen es doch nicht anders. Wenn Eltern das vorleben, wird es solche fahrenden Zirkusunternehmen eines Tages nicht mehr geben“, sagt sie.

Wenn Kübler diese Art der Kritik hört, kann er nur mit dem Kopf schütteln. In vielen europäischen Ländern seien Betriebe wie seiner bereits verboten. „Aus diesen Betrieben, die dicht machen mussten, habe ich auch einige Tiere. Die Betreiber haben Zoos und Zirkusse gesucht, an die sie die Tiere abgeben können. Die übrigen wurden erschossen – ist das denn der bessere Tierschutz“, fragt er? Natürlich, so räumt er ein, sei ein artgerechtes Leben nur in der Wildnis möglich, wo es heißt fressen und gefressen werden. „Doch unsere Tiere sind seit Generationen in Gefangenschaft aufgewachsen, sie wären in der Wildnis nicht überlebensfähig“, sagt Kübler. Zudem hätten Tiere in Deutschland eine große Lobby. Oft komme zweimal die Woche unangemeldet das Veterinäramt. „Jetzt überlegen Sie mal, wie sehr auf den Schutz der Tiere geachtet wird. Manchmal scheint es mir, dass die Haltung von Tieren besser kontrolliert wird als der Schutz von Kindern“, meint der vierfache Vater.

Die Betreiber Robano Kübler und Marie Voss laden Tierschützer ein, sich vor Ort ein eigenes Bild zu machen. Foto: Nicola Gottfroh