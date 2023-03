Antrag abgelehnt : Kein frisches Grün für das Karl-Kamp-Stadion in Hückelhoven

Nach Regen ist der Ascheplatz von Ay-Yildizspor Hückelhoven matschig und nur schwer bespielbar. Foto: Royal

Hückelhoven Der Integrationsrat wollte den Platz mit einem Kunstrasen versehen. Warum Stadt und Ausschuss dagegen sind.

Das Karl-Kamp-Stadion in Hückelhoven ist in einem desolaten Zustand, findet Hasan Budak vom Integrationsrat. Derzeit spielen und trainieren hier die Jugend- und Seniorenmannschaften von Ay-Yildizspor Hückelhoven. Doch bei Regen stehe der Platz unter Wasser, die Flutlichtanlage könne aufgrund von Kurzschlüssen nicht genutzt werden und im Sommer mache eine starke Staubentwicklung ein Training auf dem Ascheplatz unmöglich. Aus diesem Grund hat er eine Modernisierung der Anlage in einen Kunstrasenplatz beantragt und erhielt dafür im Integrationsrat die nötige Unterstützung.

Jüngst landete das Thema nun beim Kultur-, Sport- und Städtepartnerschaftsausschuss. Dort und in der Verwaltung stieß das Anliegen allerdings nicht auf die erhoffte Reaktion. Der Antrag wurde abgelehnt.

Der Umbau des Karl-Kamp-Stadions in einen Kunstrasenplatz sei weder erforderlich noch sinnvoll, so die Stadt in ihrer Sitzungsvorlage. In den Sommermonaten nutze der Verein ohnehin die Sportanlagen Schaufenberg und Kleingladbach. Außerdem wird bereits am 14. Mai die neu errichtete Sportanlage am Schacht 3 eröffnen. „Dort befindet sich ein neuer Kunstrasenplatz, welcher ausschließlich von Fußballvereinen genutzt werden soll“, führt die Verwaltung aus. Die neue Anlage ist lediglich zwei Kilometer vom Karl-Kamp-Stadion entfernt.

Zwar werde Borussia Hückelhoven den neuen Platz nutzen, allerdings liege die Auslastung dadurch lediglich bei weniger als 50 Prozent: „Dementsprechend können und sollen daneben noch weitere Fußballvereine den neuen Kunstrasenplatz nutzen. Insbesondere die benachbarten Vereine wie Ay-Yildizspor oder SV Roland Millich.“

Zum Thema Neue Sportanlage am Schacht 3 wird im Mai eröffnet Die neue Sportanlage an der Straße „Zum alten Schacht“ kann voraussichtlich planmäßig im Frühjahr dieses Jahres, nach der offiziellen Eröffnung Mitte Mai, genutzt werden. Der Kunstrasen wurde inzwischen verlegt und die Tartanbahn soll voraussichtlich Mitte März angelegt werden. Im Bereich der Wurfanlage sind ebenfalls noch Arbeiten auszuführen. Anschließend müssten im Außenbereich nur noch Details hergestellt werden, so dass mit einer Fertigstellung der gesamten Außenanlage im April zu rechnen sei, berichtet die Verwaltung im Ausschuss. Die Eröffnung der neuen Anlage soll am Sonntag, 14. Mai, mit einem Spiel zwischen den Alten Herren von Borussia Hückelhoven und der Weisweiler Elf von Borussia Mönchengladbach erfolgen. Voraussichtlich wird sich auch der TuS Jahn Hilfarth (Leichtathletik) als Nutzer der neuen Anlage an der Eröffnungsfeier beteiligen, welche derzeit mit den Vereinen geplant wird. Der Umzug der künftigen Nutzer auf die neue Sportanlage, insbesondere Borussia Hückelhoven, TuS Jahn Hilfarth sowie das Gymnasium, erfolgt dann im Mai beziehungsweise im Juni.

Auch mit Blick auf die Entwicklung der Sportstätten sieht die Stadt kaum Chancen für einen Kunstrasenplatz. „Der Mannschaftssport, insbesondere auch der Fußball, verliert seit Jahren aktive Spieler“, argumentiert die Verwaltung. Dementsprechend sei auch die Mannschaftsanzahl aller Fußballvereine im Stadtgebiet Hückelhoven seit einigen Jahren rückläufig. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, werde dies zukünftig auch Auswirkungen auf die Anzahl der notwendigen Sportanlagen haben.