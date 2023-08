Unkontrollierte Vermehrung von Freigängerkatzen : Warum der Tierschutzverein das Problem nicht alleine lösen kann

Eine Kastrationspflicht, so schreiben die Grünen, könnte einer von mehreren Wegen sein, das Elend dieser Katzen zu reduzieren. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kreis Heinsberg Erneut wird der Ruf nach Kastrationspflicht für Katzen laut. Die Grünen wollen in einer Anfrage an den Landrat weichen stellen. Wie sich der Tierschutzverein des Kreises dazu positioniert.

In vielen benachbarten Kreisen gilt schon seit einigen Jahren die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Die Halter müssen dort ihre Katzen von einem Tierarzt kastrieren und teilweise mit einem Mikrochip kennzeichnen lassen. Die Kreistagsfraktion der Grünen greift auch für den Kreis Heinsberg erneut dieses Thema auf, nachdem ein erster Vorstoß hin zu einer Kastrationspflicht zuletzt im Jahr 2014 abgelehnt worden war.

Dass sich nicht kastrierte Katzen mit Freigang oft unkontrolliert vermehren, ist bekannt, dass das zu einem raschen Anwachsen der Population an wild lebenden Katzen führt, die im Elend leben, ist die logische wie traurige Konsequenz.

Eine Kastrationspflicht, so schreiben die Grünen in ihrer Anfrage an Landrat Stephan Pusch, mit der sie das Thema aufgreifen, könnte einer von mehreren Wegen sein, das Elend dieser Katzen zu reduzieren. „In einer Antwort auf eine Anfrage unserer Fraktion im Jahr 2014 hat der Kreis Heinsberg diese Kastrationspflicht jedoch abgelehnt, wegen fehlender rechtlicher Möglichkeit und mangelnder Kooperation der Kommunen im Kreis“, erklären die Grünen, betonen aber, dass rechtliche Möglichkeiten inzwischen geschaffen wurden und daher „das Leid dieser Tiere, die hungrig, krank oder verletzt sind“, niemanden mehr kaltlassen könne.

Auch das Tierheim für den Kreis Heinsberg wird nicht müde, immer wieder auf die Problematik der unkontrolliert anwachsenden Population hinzuweisen. Über den erneuten Vorstoß der Grünen zeigte sich die Vorsitzende des Tierschutzvereins Heinsberg, Bianka Mai-Fiegen, überrascht, begrüßt ihn jedoch. „Die Katzen, die aufgefunden werden, sind in der Vergangenheit nicht weniger geworden“, sagt Bianka Mai-Fiegen. Ein Grund dafür seien vor allem Hauskatzen, die ins Freie dürfen. „Die Freigänger aus Privathaushalten paaren sich draußen unkontrolliert, entweder untereinander oder mit den frei lebenden Tieren.“ Die Folge seien noch mehr wilde Katzen, die unterernährt und krank auf der Straße leben oder unerwünschter Katzennachwuchs der eigenen Katze, der im Tierheim abgegeben oder einfach ausgesetzt werde und sich dann wiederum vermehre.

„Wir müssen den Teufelskreis endlich durchbrechen - und dauerhaft ist das nur mit konsequenten Kastrationen auch von Hauskatzen durch deren Besitzer möglich“, erklärt die Vorsitzende.

„Wenn wir ein Instrument wie die Kastrationspflicht hätten, wäre es einfacher, die Population zu kontrollieren“, sagt sie. Nicht augenblicklich, aber in einigen Jahren würde man dann eine deutliche Entspannung und weniger Katzenelend sehen, ist sie überzeugt.

Seit 2015 gibt es daher im Tierheim das Projekt „Niemandskatzen“. Mit Unterstützung von Bürgern und Tierärzten sowie einer Förderung des Landes werden Niemandskatzen, also frei lebende Tiere ohne Herrchen oder Frauchen, kastriert. Jedes Jahr sind das insgesamt rund 200 bis 250 Tiere. „Um die Kosten dafür zu decken, rund 15.000 Euro, kratzen wir das Geld förmlich aus Spenden zusammen“, sagt Mai-Fiegen. Das Projekt sei letztlich jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der teuer ist und mit viel Zeit und Aufwand für die Tierschützer verbunden ist. Denn was die Arbeit der Tierschützer noch erschwert, ist die Recherche vor der Kastration. „Bei einem Tier, das wir an einem Brennpunkt aufgreifen, müssen wir erst einmal sichergehen, dass das Tier nicht doch einen Besitzer hat, sofern es nicht gechipt ist“, erklärt Mai-Fiegen. Denn würde ein solcher Kater oder eine solche Katze kastriert, könnte der Besitzer den Tierschützern später Sachbeschädigung vorwerfen.

„Um sicher zu sein, starten wir Facebook-Aufrufe und gehen mit Fotos des Tieres von Haus zu Haus und fragen die Bewohner, ob das Tier in der Nachbarschaft bekannt ist“, so Mai-Fiegen. „Es ist eine echte Sisyphusarbeit“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Alle Bemühungen reichten nicht aus, wenn nicht auch die Tierhalter in die Pflicht genommen und angehalten würden, dafür zu sorgen, dass die eigenen Katzen sich draußen nicht unkontrolliert vermehren. Argumente, der Gegner, dass eine Kastrationspflicht kaum kontrolliert werden könnte, hält sie an dieser Stelle für falsch. „Wir wissen ja auch, dass wir nicht über rote Ampeln fahren dürfen – und auch nicht an jeder Ampel steht ein Polizist und schaut, ob sich jeder daran hält“, sagt Mai-Fiegen.

300 bis 400 Fundkatzen landen jedes Jahr im Heinsberger Tierheim. Darunter auch viele Kitten ohne Mütter, die dann im Tierheim aufgepäppelt, geimpft und kastriert werden und für die die Tierschützer dann ein neues Zuhause suchen. „All das könnte man mit einer Kastrationspflicht verhindern“, ist sie sich sicher. „Ziel von allen Katzenbesitzern sollte es sein, den Katzennachwuchs so einzudämmen, dass keine Katzen mehr auf der Straße leben müssen oder im Tierheim landen. Denn vielleicht ist ja der eigene unkastrierte Kater einer der `Übeltäter`“, sagt Mai-Fiegen.