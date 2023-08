Tolle Knolle : Kartoffeln wachsen nicht auf Bäumen

Die Kartoffel liebt es dunkel und feucht und wächst unter der Erde. Kinder fragen mitunter lustige Sachen, hat die oberste Kartoffelbeauftragte Jule Bonsel festgestellt. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Selfkant-Hillensberg Deutschland hat eine Gemüsemonarchie, die vor allem von weiblichen Hoheiten vertreten wird. Im Selfkant hat jetzt die Kartoffelkönigin vorbeigeschaut.

Das Wort „Selbstbedienung“ hat Christiane Weinberg von der Tafel gewischt. Wenn jetzt jemand am Hillensberger Hof direkt vom Produzenten Kartoffeln kaufen möchte, muss er die Klingel am Tor drücken, dann kommt die Landwirtin nach draußen, damit Kartoffeln und Geld korrekt den Besitzer wechseln können. Bis vor kurzem lagen die Kartoffeln noch in einer weißen Truhe am Eingang des Hofes. Links die Frittenkartoffeln, rechts die festkochenden Kartoffeln, und in der Mitte ein kleines Kästchen für das Geld. „Zuletzt hat jemand einen Einkaufs-Chip und 30 Cent hineingelegt“, sagt Christiane Weinberg, und sie klingt nicht besonders amüsiert. Sie ist enttäuscht, dass das Angebot auf Vertrauensbasis so missbraucht wurde.

Da kann die Kartoffelkönigin, die an diesem sonnigen Vormittag eine kleine Audienz auf dem Hillensberger Hof hält, leider auch nicht weiterhelfen. Ihre Untertanen, nun ja, sie lassen sich etwas schwer regieren. Und Regieren ist auch nicht Jule Bonsels Aufgabe, sondern mehr das Repräsentieren und Informieren. Vielleicht wäre Botschafterin ein besserer Titel, schließlich will sie die Botschaft weitertragen, dass die Kartoffel ein wunderbares Gemüse ist: gesund, regional, vielseitig.

Seit Mai dieses Jahres trägt die 22-Jährige die glänzende Schärpe „Rheinische Kartoffelkönigin 2023/2024“, wenn sie bei offiziellen Terminen auftritt, bei denen es um Landwirtschaft und natürlich die Kartoffel geht. So wie auf dem Hillensberger Hof, wo sich drei Firmen präsentieren, die ebenfalls informieren wollen, nämlich darüber, was sich im Kartoffelanbau so alles tut und wie die Landwirte auf Klimawandel und neue Düngeverordnung reagieren können. Mit neuen tollen Knollen zum Beispiel, wie Franz-Josef Frangen von der Firma Norika erklärt. Inzwischen gibt es Sorten, die tiefer wurzeln und sich so Nährstoffe und Feuchtigkeit aus anderen Erdschichten ziehen können. Und Sorten, die resistenter gegen Krankheiten sind.

„Kartoffel, selbst bedienen, Neue Ernte“, stand vorher auf der Tafel. Aus aktuellem Anlass ist es aber vorbei mit dem Angebot auf Vertrauensbasis am Hillensberger Hof. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Lösungen für eine Düngung ohne Stickstoff und Phosphor hat Alexander Rube von Humintech dabei. Das Unternehmen, das früher zu Rheinbraun gehörte, inzwischen aber unabhängig arbeitet, bietet eine biozertifizierte Humusdüngung an. Dieses natürliche Produkt stammt quasi aus einem gigantischen Loch gleich nebenan, es kommt aus einer Erdschicht, die im Braunkohletagebau mit abgebaut wird.

Das Unternehmen hat den dunkelbraunen Humus früher vor allem in arabische und lateinamerikanische Länder exportiert, wo die Bauern mit trockenen, ausgedörrten Böden zu kämpfen haben. Klimawandel und die neue Düngeverordnung, die den Einsatz von Stickstoff stark reglementiert, sorgen dafür, dass Rube das Produkt auch Bauern im Selfkant vorstellt. Dabei sind die Bauern und Landwirtinnen, die sich zu der Veranstaltung im Selfkant angemeldet haben, nicht unbedingt aus der Region. Einige kommen aus den Niederlanden, viele von weiter her. Christiane Weinberg kennt die Kartoffelbauern nicht, die sich im Halbkreis um die Kartoffelkönigin herum aufgestellt haben und zuschauen, wie sie einen Blumenstrauß überreicht bekommt, der fast so groß ist wie sie.

Er ist der Lohn für ihre Anwesenheit, denn viel muss Jule Bonsels nicht tun, obwohl sie bei der Kartoffelernte eine wertvolle Arbeitskraft wäre, schließlich ist sie das Kind von Landwirten. Ihre Eltern bauen Kartoffeln in Niep im Kreis Wesel an – und Jule Bonsels hat vor, es ihnen nachzumachen. Zurzeit studiert sie deshalb Agrarwissenschaft in Soest. Die blonde junge Frau klingt enthusiastisch, wenn sie den Landwirten verspricht, dass sie Werbung für die Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel machen will, dass sie Kindern erklären will, dass Kartoffeln nicht auf Bäumen wachsen, und dass es so viele verschiedene Knollen wie Rezepte gibt.

Mäjestätischer Besuch auf dem Hillensberger Hof: Jule Bonsel ist die Rheinische Kartoffelkönigin 2023/2024. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Sie selbst liebt die festkochenden Sorten. Was sie daraus macht? Kartoffelsalat, aber auch Kartoffelpüree. „Dafür brauche ich keine mehligen Kartoffeln“, sagt sie und lacht. Die Gloriette mag sie am liebsten, aber auch die Annabelle, die ganz frühe Kartoffel, schmeckt ihr gut. Die wird bereits im Juli und August geerntet, die anderen brauchen länger.

„Ist die Gloriette eher rund oder länglich?“, fragt Christiane Weinberg. Rund lautet die Antwort, die dafür sorgen wird, dass die Gloriette vermutlich nicht so schnell in der Truhe am Hillensberger Hof landet, denn die Kunden, das weiß die Landwirtin, erwarten eine längliche Kartoffel, die sie besser von der Frittenkartoffel unterscheiden können. Für den Handel und Restaurantbetriebe baut Familie Weinberg rund um Hillensberg vor allem die bekannte Sorte „Cilena“ an. „Obwohl die Cilena auch nicht mehr so schmeckt wie früher“, sagt die Landfrau.

Frangen, dessen Unternehmen sich auf die Züchtung neuer Sorten spezialisiert hat, könnte ihr eine andere, längliche Sorte empfehlen. Auf seiner Liste haben die Kartoffeln auch nicht nur weibliche Namen, sondern heißen auch mal Linus oder Fontane. Sie brauchen teilweise weniger Dünger, sind nicht so anfällig für Krankheiten oder den Befall von Blattläusen und werden nicht so schnell grün bei falscher Lagerung. Denn wenn Kartoffeln grün werden, entwickeln sie den Giftstoff Solanin. „Damit schützen sie sich vor Fressfeinden“, erklärt Frangen. Für den Menschen ist zu viel Solanin, das sich bei zu viel Sonneneinstrahlung auf die Knolle, die es dunkel liebt, entwickelt, ebenfalls ungesund.