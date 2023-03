Zwei Leichtverletzte : Kantinenberg in Hückelhoven nach Unfall wieder frei

Hückelhoven Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf dem Kantinenberg in Hückelhoven verletzt worden. Die Straße ist nach einer rund einstündigen Sperrung wieder frei.

Wie die Polizei berichtet, ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr zu dem Unfall auf dem Kantinenberg in Hückelhoven in Richtung Schaufenberg gekommen. Ein Auto habe in der Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn gezogen, sodass es dort zum Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen kam. Ein Linienbus sei nach dem Unfall an der Stelle auf den Grünstreifen geraten und habe sich dort festgefahren. Er war nicht aktiv am Unfall beteiligt.