Freigelegt : Spaziergänger findet Mörsergranate im Wald

Am Mittwochvormittag fand ein Spaziergänger, der iim Birgeler Wald unterwegs war, eine Granate aus dem 2. Weltkrieg. Foto: CUH

Wassenberg-Birgelen Während er seinen Hund im Birgelener Wald ausgeführt hat, entdeckte ein Spaziergänger am Mittwochvormittag in der Nähe des Ossenbrucherweg Weges einen Gegenstand am Boden, der ihn verdächtig an eine Granate erinnerte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicoal Gottfroh

Er alarmierte die Polizei, die zusammen mit Ordnungsamt der Stadt Wassenberg und dem Kampfmittelräumdienst anrückten. „Tatsächlich handelte es sich bei dem Gegenstand um eine Mörsergranate aus dem zweiten Weltkrieg“, erklärte Polizeisprecherin Angela Jansen am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wildschweine oder andere Tiere hatten die Grante vermutlich auf der Suche nach Nahrung am Waldboden freigelegt, berichtet Achim Louis vom Ordnungsamt der Stadt Wassenberg. Der Weg wurde kurzzeitig gesperrt, damit ein Experte des Räumdienstes die Granate, die noch befüllt war, bergen konnte. Der Sprengkörper wurde anschließend in einen geeigneten, sicheren Behälter verfrachtet und abtransportiert.