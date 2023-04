Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ : Junge Musiker bringen Erfolge nach Hause

Felix Schmidt, Alara Yüceer und Miriam Stjepic (von links) freuen sich über ihre Erfolge beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Münster. Miriam Stjepic darf jetzt am Bundeswettbewerb in Zwickau teilnehmen. Foto: Anna Petra Thomas

Kreis Heinsberg Vier Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Heinsberg schafften es in den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Drei von ihnen gewannen Preise. Eine zieht sogar in den Bundeswettbewerb ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Petra Thomas

Zu 20 waren sie in den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ gestartet, die jungen Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis Heinsberg. Vier von ihnen schafften es in den Landeswettbewerb, und mit Miriam Stjepic aus Waldfeucht-Haaren wird nun eine junge Sängerin der Jugendmusikschule Heinsberg die Region beim Bundeswettbewerb an Pfingsten im sächsischen Zwickau vertreten.

Miriam Stjepic erreichte in der Kategorie Gesang in ihrer Altersklasse III mit 23 Punkten einen ersten Preis. Insgesamt wurden aus dieser Altersklasse von zehn nur zwei Teilnehmerinnen in den Bundeswettbewerb weitergeleitet. Unterrichtet wird die 14-Jährige an der Jugendmusikschule Heinsberg von Tiina Enckelmann.

Das Ganze sei schon sehr aufregend gewesen im Alten Rathaus in Münster, erzählte die junge Sängerin in einem Pressegespräch. „Ich dachte, du kommst in einen kleinen Saal wie hier und singst, aber da war dann plötzlich eine große Bühne, sogar mit Treppen“, erzählt sie von ihrem ersten großen Jugend-Musiziert-Erlebnis. „Und dass man in einem Landeswettbewerb überhaupt einen Preis gewinnt, ist alles andere als selbstverständlich“, würdigte Theo Krings, Leiter der Jugendmusikschule, die Leistung von Miriam Stjepic, zumal sie auch kurz vor dem Wettbewerb noch kurz krank geworden sei.

Kategorie Gesang

Vorgabe für die Kategorie Gesang ist, dass alle Teilnehmer zusätzlich zu dem übrigen Programm aus der Kunstmusik unbegleitet ein Volkslied singen müssen. Das Programm darf außerdem höchstens ein Stück aus einem Musical enthalten. Popgesang oder Ähnliches ist in der Kategorie Gesang nicht erlaubt. Miriam Stjepic überzeugte die Jury mit ihrem Koloratursopran unbegleitet mit dem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“. Von Christian Ziegler am Klavier begleitet sang sie „Le Violette“ von Alessandro Scarlatti, Mariä Wiegenlied von Max Reger und auf Finnisch „Miksi laulat lintueseni“, was auch Deutsch so viel heißt wie: „Warum singst du, kleiner Vogel“, in der Virtuosen-Version eines finnischen Volkslieds.

Im Bundeswettbewerb wird sie, dann wieder von Theo Krings am Klavier, Mariä Wiegenlied durch „Die verliebte Nachtigall“ von Nikolai Rimski-Korsakow ersetzen und dieses Lied sogar in Russisch singen. Besonders stolz macht Krings die Entwicklung von Miriam Stjepic, weil sie aus dem Schulprojekt „Young Voices“ hervorgegangen ist, ebenso wie Alara Yüceer aus Heinsberg, die wie Miriam Stjepic Schülerin des Kreisgymnasiums ist. Weiter gemeinsam ist beiden, dass sie Geige spielen. Alara Yüceer konnte zwar mit ihrem lyrischen Sopran in ihrer Altersgruppe V antreten und konnte mit 18 Punkten auch einen dritten Platz erreichen, war jedoch vor dem Wettbewerb mehrere Wochen krank gewesen und hatte gar nicht üben können.

„Ein Pianist kann schon wieder üben, wenn er noch nicht ganz wieder gesund ist, aber wenn die Stimme nicht mitmacht…“, bemerkte Krings zu der in diesem Rahmen hoch zu schätzenden Leistung von Alara Yüceer. „Ein Männlein steht im Walde“ hatte die 16-Jährige, ebenfalls Schülerin von Tiina Enckelmann, als ihr Volkslied gewählt. Begleitet von Christian Ziegler sang sie „A Pastoral Song“ von Joseph Haydn, „Selve amiche“ von Antonia Caldara, Schwesterlein von Johannes Brahms und „Wouldn´t it be loverly“ von Frederick Loewe aus „My fair Lady“.

Eigentlich in Münster antreten und auch singen sollen hätte noch Tim Rogalla aus Heinsberg-Karken, Schüler von Guido Janssen. „Aber auch er war lange krank und ist nicht rechtzeitig fit geworden“, bedauerte Krings. „Das ist natürlich extrem schade für die ganze Arbeit. Aber so ist das eben.“