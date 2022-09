Zeugensuche : Junge Männer schlagen in Erkelenz auf Senior ein

Junge Männer schlagen in Erkelenz auf Senior ein

Ein Senior wurde von zwei jungen Männern am Kreuzungsbereich der Krefelder Straße und Roermonder Straße geschlagen und trug Verletzungen davon (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Erkelenz Zwei junge Männer haben einem 81-Jährigen am Dienstagvormittag auf einem Radweg in Erkelenz ins Gesicht geschlagen und daraufhin die Flucht ergriffen.

Wie die Polizei am Mittwochmittag berichtete, war am Dienstagvormittag ein 81 Jahre alter Mann gegen 11.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Krefelder Straße und Roermonder Straße auf einem Radweg mit zwei bislang unbekannten jungen Männern in einen Streit geraten.