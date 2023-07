Wechsel in die Fußball-Bezirksliga : Warum Joshua Holtby den Fußball wieder genießen kann

In einem neuen Trikot auf dem Platz: Joshua Holtby (l.) beim Freundschaftsspiel der Sportfreunde Uevekoven. Foto: FuPa/Sascha Hohnen

Interview Uevekoven Der gebürtige Erkelenzer Joshua Holtby ist aus der Regionalliga zu den Sportfreunden Uevekoven gewechselt. Der 27-Jährige hat genug vom Profifußball und findet deutliche Worte.

Joshua Holtby kommt jetzt in ein Alter, in dem die meisten Fußballspieler ihren Leistungszenit erreichen und das Maximum sportlich wie finanziell herausholen wollen. Beim 27-Jährigen ist das ein wenig anders. Anfang Juli gab Bezirksliga-Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven die Verpflichtung des gebürtigen Erkelenzers bekannt, der zuvor beim Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II unter Vertrag stand. Holtby, der auch schon für den FC Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen spielte, hat sich letztlich bewusst für diesen Schritt drei Ligen tiefer entschieden, auch weil die vergangenen Monate bei Gladbach II nicht ganz reibungslos verliefen. Warum er mit dem Profifußball abgeschlossen hat, erzählt der Bruder von Lewis Holtby im Gespräch mit Lars Voßen.

Herr Holtby, Hand aufs Herz: Wie oft mussten Sie in den vergangenen Wochen die Frage beantworten: Warum tust du dir denn jetzt die Bezirksliga an?

Joshua Holtby: Ganz ehrlich: Aus meinem direkten Umfeld gar nicht. Hin und wieder kommt die Frage von Menschen, die mir nicht so nahestehen. Und um das ganz klarzustellen: Ich tue mir damit gar nichts an. Für mich stand fest: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann werde ich das hier auch machen. Einfach um die Gelegenheit zu haben, mit meinem besten Freund Sven Jansen noch mal zusammenspielen zu können. Und deshalb musste da auch keine Überzeugungsarbeit geleistet, sondern nur ein paar Sachen abgeklärt werden.

Haben Sie oder der Verein den ersten Schritt gemacht?

Holtby: Uevekoven hat mich die ganze Zeit während der ungeklärten Vertragssituation bei Gladbach II begleitet. Und hat dann signalisiert, dass, wenn ich nicht verlängern möchte, man mich gerne verpflichten würde.

Was war in Mönchengladbach passiert?

Holtby: Nach meiner Knieverletzung in der Hinrunde hatte man mir Ende des Jahres signalisiert, dass man verlängern möchte. Ich habe auch gesagt, dass ich gerne bleiben möchte. Und dann kam einfach nichts mehr. Mein Berater hat mehrfach nachgefragt, wir wurden immer vertröstet. Beim dritten Mal wurde uns gesagt: In sechs Wochen wissen wir mehr. Dann sind sieben, acht Wochen vergangen und nichts war passiert. Meine Laune war dementsprechend.

Vermutlich nicht gut.

Holtby: Ich bin keine 20 mehr, man hätte mit mir von vornherein offen und ehrlich sprechen und klar sagen können, was Sache ist. Ich wäre damit klargekommen, habe schon schlimmere Dinge im Leben gehört als ein „wir bauen nicht mehr auf dich“. Dass man dann erst zwei Wochen vor Saisonende auf mich zukommt und mir sagt, dass man jetzt doch einen externen älteren Spieler holt und mich gerne in einer Rolle mit weniger Einsatzzeit halten möchte, war nicht schön. Auch das konnte ich mir sogar noch grundsätzlich vorstellen. Aber ich wollte keinen Einjahresvertrag unterschreiben. Ich bin 27, verheiratet und plane eine Zukunft mit Kindern. Da möchte ich in zehn Monaten nicht wieder in derselben ungewissen Situation sein, ob ich einen neuen Vertrag bekomme oder nicht. Der Fußball in höheren Ligen ist einfach so. Und darauf habe ich keine Lust mehr.

Das klingt nach einer grundsätzlichen Verbitterung.

Holtby: Mir geht es um die Umgangsformen. Am Ende des Tages wird dir etwas vor den Kopf gehauen, und dann musst du dich bitte ganz schnell entscheiden. Ich gehe so nicht mit Menschen um und habe klar signalisiert, was ich möchte. Und wenn der Verein das anders sieht und nicht so möchte wie ich, ist das auch sein gutes Recht. Aber dann soll man das bitte auch einfach ansprechen und Aussagen tätigen, um mich bei Laune zu halten. Klartext wird gerne mal viel zu spät gesprochen – oder gar nicht. Viele wollen ihre Meinung nicht sagen, weil sie dann Angst vor den Konsequenzen haben.

Also war Gladbach kein Einzelbeispiel?

Holtby: Als ich in Rödinghausen war, wollte man unbedingt mit mir verlängern. Der Vertrag war schon ausgehandelt, dann wurden alle Verhandlungen auf Eis gelegt, und seitdem habe ich kein einziges Wörtchen mehr gehört. Sowas ist nicht meine Welt.

Auch deswegen jetzt der radikale Schritt, von der Regionalliga in die Bezirksliga zu wechseln?

Holtby: Ehrlicherweise muss ich sagen: Andere Angebote aus der Regionalliga gab es auch nicht. Das klingt jetzt etwas abwertend, ist aber nicht so gemeint: Ob ich jetzt Mittelrhein-, Landes- oder Bezirksliga spiele, macht für mich persönlich keinen großen Unterschied. Qualitativ ist die Mittelrheinliga natürlich stärker als die Bezirksliga. Aber ich wollte da spielen, wo ich die meiste Freude haben werde.

Sie sind jetzt seit ein paar Wochen bei den Sportfreunden. Bereitet es Ihnen denn Freude?

Holtby: Ich fühle mich schon super integriert. Ich habe in den Testspielen auch schon getroffen und Torvorlagen gegeben. Das gibt mir dann noch mal Selbstvertrauen. Natürlich erwarte ich das auch von mir selbst. Aber trotzdem freut man sich einfach über so was.

Ertappen Sie sich eigentlich im Training oder bei Spielen dabei, dass Sie denken: Das wäre in der Regionalliga besser gelaufen?

Holtby: Ja, aber das ist, denke ich, auch normal. Das heißt nicht, dass die Jungs schlecht sind. Ich habe mich noch in keiner Situation aufgeregt, weil Mitspieler nicht in den Raum gelaufen sind, in den ich den Ball spielen wollte. Und ob sie jetzt nicht den Laufweg machen, den meine Mitspieler in Gladbach machen würden, ist mir auch egal, davon geht die Welt nicht unter. Ich genieße einfach das Fußballspielen wieder.

Stehen genießen und unbedingt gewinnen wollen nicht im Widerspruch zueinander?

Holtby: Ich habe jetzt deutlich weniger Druck. Aber ich will trotzdem erfolgreich sein. Ich habe es als Kind schon wie die Pest gehasst, nicht zu gewinnen. Verlieren ist halt einfach sch … (lacht) Trotzdem bin ich nicht mehr so verbissen wie früher. Gewinnen will ich weiterhin – aber bis zu einer gewissen Grenze.

Was haben Sie und die Sportfreunde denn für ein Saisonziel ausgegeben?

Holtby: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber als Aufsteiger ist das oberste Ziel natürlich der Klassenerhalt – so früh wie es geht. Ich glaube schon, dass der Unterschied zwischen Kreis- und Bezirksliga schon etwas größer ist, ohne jetzt die anderen Teams genauer zu kennen.

Ein Holtby sorgt also nicht automatisch für höhere Ziele?

Holtby: Einige denken vielleicht so. Aber beim Fußball stehen weiterhin elf Spieler auf dem Platz und nicht nur einer.

Werden Sie noch mal in der Regionalliga oder höher auf dem Platz stehen?

Holtby: Das kann ich ausschließen. Ich orientiere mich im Moment beruflich um, werde wohl eine Umschulung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Fußball wird definitiv nicht mehr mein Lebensmittelpunkt sein.

Wie lange wollen Sie noch Fußball spielen?

Holtby: Natürlich nur so lange, wie mein Körper es erlaubt und es mir Spaß macht. Aber viel wichtiger ist: Solange, wie es die Zeit erlaubt, wenn ich einen anderen Beruf ausübe und mich um meine Frau und hoffentlich bald Kinder kümmern möchte. Die Rahmenbedingungen müssen passen. Ein Zeitlimit habe ich mir nicht gesetzt.

Besteht eigentlich Kontakt zu Ihren Ex-Clubs Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen?

Holtby: Wenn ich die Jungs sehe, verstehe ich mich mit denen super. Aber viel Kontakt gibt es nicht. Ich verfolge allgemein den Fußball und sehe, was die Beecker und Aachener machen. Aber jetzt nicht mehr als bei anderen Clubs.

Sportlich lief es bei der Alemannia nicht so gut für Sie.

Holtby: Das stimmt – leider. Ich glaube, dass Trainer Fuat Kilic von mir andere Sachen verlangt hat als die, die ich kann. Es hat einfach nicht funktioniert, das kommt im Fußball vor und ist nicht schlimm.

Danach spielten Sie in der 2. niederländischen Liga beim MVV Maastricht.

Holtby: Da hatte ich meine beste Zeit als Fußballer, war topfit und zeigte gute Leistungen. Es gab auch Kontakte zu niederländischen Erstligisten, die waren aber nicht vollends von mir überzeugt. Wahrscheinlich war ich nicht gut genug, das muss man akzeptieren. Vielleicht hätte ich auch mehr aus mir herausholen können. Das war sicherlich ein „Knackpunkt“ in meiner Karriere. Danach bin ich nach Münster gegangen, da lief es am Anfang auch ganz gut. Aber in den Niederlanden habe ich mich fußballerisch am wohlsten gefühlt. Ich mag es mehr, wenn der Ball flach gespielt wird, lange Bälle und Kopfbälle gehören nicht zu meinen größten Stärken (lacht).

Sportlich keine gute Zeit: Joshua Holtby im Trikot von Alemannia Aachen. Foto: imago/Otto Krschak/OTTO KRSCHAK

Dann stellt sich die Frage: Wer muss sein Spiel jetzt umstellen? Die Sportfreunde oder Sie?

Holtby: Wir versuchen natürlich, den Ball so oft wie möglich flach zu spielen. Dass das nicht immer in der Bezirksliga gelingt, ist klar.

Sie haben die Schattenseiten des Fußballs angesprochen. Würden Sie Ihren Kindern denn davon abraten, eine Karriere in dieser Sportart anzustreben?

Holtby: Nein, das würde ich nicht. Zum einen, weil ich grundsätzlich meine Kinder bei allem unterstützen würde, was sie tun wollen. Und zum anderen gibt es ja nicht nur Schattenseiten im Fußball. Das darf man nicht vergessen. Auch auf dem Niveau, auf dem ich gespielt habe, konnte ich meine Rechnungen bezahlen und das jeden Tag tun, wofür ich brenne. Das ist ein großes Privileg, auch wenn man nicht Millionär ist. Das muss einem immer bewusst sein.

Sind das die zwei Seiten einer Medaille?

Holtby: Ja, das kann man so sagen. Der Fußball ist knallhart, besonders in den höheren Ligen. Entweder man ist gut genug oder nicht. Und da gibt es natürlich innerhalb einer Mannschaft auch mal krassere Konkurrenzkämpfe. Das habe ich zum Glück so nie erlebt und zu meinen Konkurrenten immer ein gutes Verhältnis gehabt. Von meinem Bruder weiß ich auch, dass, je höher es geht, es umso dreckiger vor allem außerhalb des Platzes wird. Klar verdient man viel Geld, spielt vor vielen Zuschauern. Das ist alles toll. Aber es gibt Sachen, die Lewis nicht vermissen wird, um es mal vorsichtig zu formulieren.

