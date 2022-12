Abfallgebühren in Hückelhoven steigen : Jetzt wird auch noch der Müll teurer

Abfallgebühren in Hückelhoven steigen

Die Leerung der 60-Liter-Biotonne wird in Hückelhoven im kommenden Jahr sechs Prozent teurer. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hückelhoven Die Hückelhovener werden bei einigen Leistungen von der Stadt stärker zur Kasse gebeten. Welche Gebühren angehoben werden und welche hingegen im kommenden Jahr gesenkt werden.

In Hückelhoven hatte der Kämmerer jüngst angekündigt, dass im kommenden Jahr die Grundsteuern angehoben werden müssen. Zusätzlich müssen Verbraucher, Hauseigentümer und Mieter künftig bei ein paar Gebühren tiefer in die Tasche greifen – doch es gibt auch Bereiche, in denen Entlastungen geplant sind. Die Stadt hat der Politik einige Gebührenanpassungen vorgeschlagen, denen der Bau- und Umweltausschuss nun zugestimmt hat.