Kartoffeln schälen, Möhren schneiden: Routinearbeiten geben dem Alltag der Brüder Christian (Mitte) und Sören Struktur. In Zeiten von Corona haben ihr Vater und ihre Mutter Ulrike Meier (l.) die 24-Stunden-Betreuung der beiden jungen Männer mit Autismus in der ambulanten Wohngruppe in Tripsrath übernommen. Fachkräfte, die diese Arbeit übernehmen, werden noch gesucht. Foto: Familie Meier