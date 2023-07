Achtung! Finger weg! : Das Jakobskreuzkraut ist eine giftige Problempflanze

Im Juli steht das Jakobskreuzkraut in voller Blüte. Für Pferde und Kühe ist die Pflanze höchst gefährlich. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Kreis Heinsberg Sie blüht gerade überall so schön gelb, aber: Achtung! Sie ist giftig! Für Pferde und Kühe kann es tödlich sein, wenn sie zu viele der Blätter der Jakobskreuzkrautpflanze fressen. Ihre Giftstoffe konnten auch in Honig nachgewiesen werden. Die Problempflanze breitet sich aus.

Hätte Waltraud Kluth anhalten können, sie hätte ihren Wagen sofort abgestellt. Aber einen Haltestreifen gab es nicht. So konnte sie nur zusehen, wie ein kleiner Junge am Wegesrand eine Pflanze mit schönen strahlend gelben Blüten pflückte. Wahrscheinlich ein Sträußchen für Oma. Der kleine Junge wusste ja nicht, was er da in der Hand hielt. Waltraud Kluth dagegen machte das Wissen Bauchschmerzen: Es war das Jakobskreuzkraut, eine hochgiftige Pflanze. Sie weiß, dass die Giftstoffe der Pflanze, sogenannte Pyrrolizidinalkaloide, auch über die Haut aufgenommen werden. Die Abbauprodukte dieses Pflanzengifts, mit dem sich die Blume vor Fressfeinden schützt, lagern sich in der Leber ab. Handschuhe trug der Junge keine.

Waltraud Kluth hat immer ein paar Gartenhandschuhe und eine Mülltüte im Auto. Aber die 74-Jährige hat es inzwischen aufgegeben, zu versuchen, Wege und Böschungen vom Jakobskreuzkraut zu befreien, dafür wächst es gerade in diesem Jahr einfach zu üppig. Jetzt im Juli steht das Kraut in voller Blüte, an jedem Köpfchen 12 bis 14 Zungenblätter, einige haben auch schon die Löwenzahn ähnlichen Samen entwickelt, die meterweit vom Wind getragen werden und dort wachsen, wo der Boden karg und frei ist.

Besonders fatal ist es, wenn das Jakobskreuzkraut dort wächst, wo Tiere weiden oder Heu für Kühe und Pferde angepflanzt wird. Zwar fressen die Tiere die gelben Blüten wegen der Bitterstoffe nicht, aber an den Blättern der zweijährigen Pflanze knabbern sie im Frühjahr schon. Wird das Kraut beim Heumachen mitgemäht und getrocknet, verliert es die Bitterstoffe, ist allerdings so giftig wie zuvor. Den Tieren drohen Leberschäden.

Weil sie alleine nicht dagegen ankommt, will Waltraud Kurth, die auch im Ophovener Frauenchor und in der SPD aktiv ist, möglichst viele Menschen informieren. Sie selbst wurde durch Flyer des Arbeitskreises Kreuzkraut auf die Problempflanze aufmerksam. Der Arbeitskreis ist nicht mehr aktiv, Waltraud Kurth schon.

Die einzigen, die kein Problem haben mit der Pflanze, sind Insekten. Für sie sind die Blüten eine beliebte Nahrungsquelle. Wenn sich allerdings Honigbienen am Pollenbüffett bedienen, kann es wiederum für den Menschen gefährlich werden. Imker haben die giftigen Pyrrolizidinalkaloide bereits im Honig wiedergefunden. Den Insekten selbst scheint die Pflanze nichts anzuhaben.

Für eine Raupe interessiert sich Hubert Hostenbach, Vorsitzender des Nabu Selfkant, besonders. Er würde sie sogar kaufen, wenn er einen Anbieter findet. Das gelb-schwarz geringelte Exemplar, aus dem sich ein rot-schwarzer Nachtfalter entwickelt, soll sich nämlich ausschließlich vom Jakobskreuzkraut ernähren, deshalb trägt es den schönen Namen Jakobskrautbären-Raupe oder Blutbär. Die Raupe könnte helfen, dem giftigen Gewächs auf den Gangelter Streuobstwiesen den Garaus zu machen.

Diese Wiesen werden vom Naturschutzbund gepflegt. Sie mit Herbiziden oder Pestiziden zu behandeln, kommt für den Nabu nicht infrage. Da die Wiesen unter den Obstbäumen aber von Landwirten als Weidefläche oder zum Heumachen genutzt werden, muss das Kraut weg. Also streifen Hostenbach und seine Mitstreiter die Handschuhe über, wenn sie auf die Wiesen in Breberen und Stahe gehen: Es wird von Hand gerupft und gezupft.

Bitte nur mit Handschuhen! Waltraud Kurth möchte über die Pflanze informieren, damit niemand sie aus Versehen ins Kräutersträußchen steckt. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Wichtig sei es, die lange Pfahlwurzel zu erwischen und dann darf die Pflanze nicht liegengelassen, oder kompostiert werden, sondern sollte im Restmüll entsorgt oder verbrannt werden. Eine mühselige Arbeit: Hostenbach hofft sehr auf einen tierischen gelb-schwarz geringelten Helfer.

Dass sich das Jakobskreuzkraut in den vergangenen zehn Jahren auf Wiesen, an Wegrändern, Bahndämmen, auf brach liegenden Flächen und vor allem auf Pferdewiesen so sehr ausbreiten konnte, sei die fehlende Grünlandpflege, schreibt Dr. Andreas Neitzke vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Am besten sei es, wenn die Blumen gemäht werden, bevor sie ihre Samen entwickeln, rät die Landwirtschaftskammer, damit sich die Pflanze nicht weiter verbreitet. Hostenbachs Nabu-Kollegen in Schleswig-Holstein halten die Debatte um das giftige Kraut dagegen für übertrieben und fürchten, dass bei einer Bekämpfung durch großflächiges Mulchen und Mähen nicht nur die Biodiversität, sondern auch die Insektenwelt geschädigt werden könnte.