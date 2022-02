Wiedereröffnet : Jägerhof Ratheim bleibt dem Ort erhalten

Die letzte von 30 Kneipen in Ratheim: Die Traditionsgaststätte Jägerhof bleibt dank zwei junger Optimisten erhalten. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Service Hückelhoven-Ratheim Den Jägerhof gibt es gleich zweimal, einmal in Ratheim, einmal in Hückelhoven. Dass der Jägerhof in Ratheim bleibt, was er ist, und doch ein bisschen anders wird, dafür sorgen zwei junge, optimistische Menschen, für die Gastronomie völliges Neuland ist.