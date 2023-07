Jugendliche greifen öfter zur Zigarette : Ist Rauchen wieder „in“?

Kreis Heinsberg In einem Jahr hat sich die Zahl der minderjährigen Raucher fast verdoppelt. Ob Streetworker im Kreis Heinsberg diesen Trend auch wahrnehmen und ob sie das Thema Rauchen als Problem sehen.

Jugendliche greifen wieder öfter zur Zigarette. Laut der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten (der DEBRA-Studie), die seit 2016 regelmäßig erstellt wird, hat sich die Zahl der rauchenden 14- bis 17-Jährigen in einem Jahr fast verdoppelt. Rauchten 2021 noch 8,7 Prozent der Jugendlichen, waren es ein Jahr später 15,9 Prozent. Demnach raucht jeder sechste Jugendliche – und das, obwohl nicht nur der Verkauf von Tabakprodukten an Minderjährige verboten ist, sondern auch das Rauchen unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit.