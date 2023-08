Von Steuern und Strafen : In Wassenberg werden jetzt die Hunde gezählt

Sind wir schon angemeldet? Die ganz überwiegende Mehrheit der Hunde im Kreis Heinsberg wird völlig legal und ordnungsgemäß gehalten. Allerdings nicht alle. Foto: Colourbox

Wassenberg Wenn demnächst an einer Wassenberger Haustür jemand klingelt und nach Hunden fragt, ist das keine neue Betrugsmasche. Der oder die Fragende fragt nämlich in offiziellem Auftrag – für eine Hundezählung.

Nein, niemand in Wassenberg muss sich Sorgen machen, wenn demnächst eine unbekannte Person an der Tür steht und nach Hunden fragt. Dahinter steckt nicht etwa die neueste Masche von Finsterlingen, unbedarfte Zeitgenossen übers Ohr zu hauen. Dahinter steckt, im Gegenteil, ein hohes Gut: Gerechtigkeit nämlich. Denn in Wassenberg werden derzeit die Hunde gezählt.

„Hundebestandsaufnahme“ heißt der etwas sperrige Name für das Vorhaben im Verwaltungsdeutsch. Denn so wie fast überall in Nordrhein-Westfalen werden auch in Wassenberg Steuern fällig, für jeden, der oder die Hunde hält. Mit mindestens 54 Euro im Jahr ist man seit 2015 dabei. Damals waren die Steuern erhöht worden, erstmals seit fast 30 Jahren, allerdings auch gleich relativ saftig von zuvor 30,70 auf nun 54 Euro. Zwei Hunde kosten seitdem 90 Euro pro Hund und Jahr, drei oder mehr sogar 120. Ein gefährlicher Hund kostet 420 Euro, zwei oder mehr jeweils 600 Euro.

Der Satz, niemand müsse sich Sorgen machen, wenn die Zähler klingeln, hat freilich eine Ausnahme. „Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass nicht alle Hundehaltenden der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachkommen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Es gibt also sozusagen Schwarzhunde, die nicht angemeldet sind. Was ungerecht gegenüber den Halterinnen und Haltern ist, die ihre Steuern bezahlen.

Beim Ordnungsamt Meldepflicht für große und gefährliche Hunde Foto: dpa/Federico Gambarini Nicht nur für die Hundesteuer ist die Stadtverwaltung zuständig. Hunde, die ausgewachsen eine Widerristhöhe (Schulterhöhe) von mindestens 40 Zentimeter oder ein Gewicht von mindestens 20 Kilo erreichen, müssen gesondert beim Ordnungsamt gemeldet werden. Dasselbe gilt für Hunde bestimmter Rassen und für gefährliche Hunde nach dem Landeshundegesetz NRW, etwa Pitbull-Terrier, Rottweiler (Bild) oder American Staffordshire Terrier. Für sie alle gilt eine Anzeigepflicht oder Antrags- und Genehmigungspflicht. Informationen dazu gibt es beim Wassenberger Ordnungsamt unter 02432/4900-305.

Darum hat die Stadt Wassenberg jetzt erstmals seit 2014 wieder eine Firma beauftragt, ihre Mitarbeiter von Tür zu Tür zu schicken. In die Wohnung kämen die Zählerinnen und Zähler dabei nicht, betont die Stadt. Auf Wunsch der Befragten müssen sie übrigens ihre von der Stadt ausgestellte Berechtigung vorzeigen. „Im Zweifelsfall können Rückfragen an die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 02432/4900-708 gerichtet werden“, erklärt die Stadtverwaltung.

Werden nicht angemeldete Hunde gefunden, wird es teuer. Die Hundesteuer wird dann nämlich rückwirkend fällig, dazu kann eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro verhängt werden. „Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden ist“, heißt es auf dem Online-Serviceportal der Stadt. Bei Welpen beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, an dem sie drei Monate alt werden.

Wer nun gerne einen Hund anmelden möchte, kann das persönlich tun bei der Stadtverwaltung, Roermonder Straße 25 – 27. Um Terminvereinbarung wird gebeten. Diese ist ebenso wie eine Anmeldung des Tieres auch online über das Serviceportal service.wassenberg.de möglich (dort gibt es unter „Hundehaltung“ auch viele weitere Informationen von Anleinpflicht bis Haltungsverbot). Nachweise wie Kaufvertrag oder Impfausweis müssen vorgelegt werden können.