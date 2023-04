Fairtrade : In Hückelhoven will man mit Konjunktiven Schluss machen

Hückelhoven darf sich nun Fairtrade Town nennen. Das Siegel überreichte Manfred Holz (4.v.r.) an Bürgermeister Bernd Jansen (3.v.l.) und das Steuerungsteam mit seinem Vorsitzenden Bruno Bürger (4.v.l.). Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Hückelhoven ist das 829 Mitglied der Fairtrade-Kampagne in Deutschland. Was die Stadt dafür leisten muss.

Von Dettmar Fischer

Hückelhoven zählt nun auch zu den Fairtrade Towns, die sich dem Gedanken des weltweiten fairen Miteinanders verpflichtet haben. In Deutschland hatte 2009 Saarbrücken als erste Kommune den Titel erhalten. Hückelhoven ist nun das 829 Mitglied dieser Kampagne in Deutschland. Die Ernennungsurkunde überreichte Manfred Holz als Vertreter des in Köln ansässigen Vereins FairTrade, der in Deutschland das Siegel vergibt, im Rahmen einer Feierstunde im Gymnasium Hückelhoven.

Bürgermeister Bernd Jansen nahm die Urkunde gemeinsam mit dem Steuerungsteam entgegen, das die Bewerbung Hückelhovens organisiert hatte.

Bruno Bürger, Vorsitzender des Steuerungsteams, hatte den Stein ins Rollen gebracht. Als Vorsitzender des Eine-Welt-Ladens Hückelhoven hatte Bürger die Idee, Hückelhoven zur Fairtrade Town zu machen, an die Stadt herangetragen und offene Türen vorgefunden.

Der Rat hatte am 14. April 2021 entschieden, sich der Kampagne anzuschließen und die Bewerbung auf den Weg zu bringen. Jansen dankte Bruno Bürger und dem Steuerungsteam für die mühevolle Kleinarbeit, die zu einer erfolgreichen Bewerbung geführt hatte.

So mussten unter anderem neun Einzelhandelsgeschäfte und fünf Gastronomiebetriebe in der Stadt nachgewiesen werden, die mindestens zwei Produkte aus fairem Handel in ihrem Sortiment haben. Jansen: „Und dass bei mir im Büro der Kaffee auch aus fairem Handel kommt, ist selbstverständlich.“

Bernd Jansen dankte auch dem Gymnasium und seinem Schulleiter Arnold Krekelberg für die thematische Einbindung des Fairtrade-Gedankens im Schulalltag. Bruno Bürger stellte in seiner Ansprache klar: „Es ist höchste Zeit zu handeln und zwar fair.“ Aber seltsamerweise verbleibe das Thema, obwohl die Tatsachen auf dem Tisch liegen, seit über 50 Jahren immerzu im Konjunktiv: Es solIte, es könnte, es müsste etwas passieren! Von den Nachhaltigkeitszielen der UNO, die in einer kleinen Ausstellung im Gymnasium dargestellt seien, sei noch keines auch nur annähernd umgesetzt worden. Dabei sei man sich über die Zielrichtung einig, die, in einem Wort zusammengefasst, heiße: „Nachhaltigkeit“. Bürger: „Denn jedem ist klar: Wir haben keine zweite Erde im Kofferraum.“

Allen müsse bewusst sein, so Bürger, dass eine Rückkehr zu einer Welt, in der die eine Hälfte der Erde ihren Lebensstandard nur auf Kosten der anderen Hälfte erhalten kann, nicht in Frage komme. Bürger: „Allen Menschen unserer Erde stehen gleiche und faire Chancen zu. Und das fängt beim Fairen Handel an und hört beim Klimaschutz und dem Kampf gegen das Artensterben auf – Wahnsinnsaufgaben, vor denen wir stehen ...“

Dabei dürfe mit dem Kauf und Verkauf fair gehandelter Produkte keine Gewissensberuhigung betrieben werden, sondern gesellschaftliche Strukturen müssten verändert werden. Bruno Bürger: „Und, lieber Bernd, beim nächsten Stadtfest heißt es dann nicht mehr: Hückelhoven brummt, sondern ab jetzt: Hückelhoven brummt fair!“ Manfred Holz stellte in seiner engagierten Rede zur Verleihung des Siegels klar, dass der Titel Fairtrade Town nur auf zwei Jahre vergeben und dann eine Überprüfung der zu erfüllenden Kriterien erfolgen wird, getreu dem Motto „Visionen ohne Aktionen bleiben eben Illusionen.“