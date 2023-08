Hotel „Tin Inn“ in Hückelhoven : Im Herbst öffnen sich die Containertüren für Gäste

Das Tin Inn in Erkelenz gilt als Vorlage für ein Containerhotel in Hückelhoven. Foto: Tin Inn GmbH/Stefan Hohloch

Hückelhoven/Wassenberg Die Arbeiten für das neue Containerhotel an der Sophiastraße in Hückelhoven sollen nun endlich starten. Warum sich der Baustart immer wieder verzögert hat und wo in der Region weitere „Tin Inns“ folgen sollen, verrät Geschäftsführer Nico Sauerland.

Nach mehreren Verzögerungen starten jetzt die Bauarbeiten für das Containerhotel an der Sophiastraße in Hückelhoven. „Der Bauzaun steht und wir werden in den kommenden Tagen endlich mit den Erdarbeiten loslegen können“, sagt Nico Sauerland, kaufmännischer Geschäftsführer vom Containerwerk. Das Wassenberger Unternehmen baut bereits seit Jahren erfolgreich alte Seefrachtcontainer zu kleinen Wohneinheiten um. Nebeneinandergestellt und übereinandergestapelt sollen sie nun zu einem Hotel werden. In Erkelenz hat Sauerland im Mai bereits das erste Containerhotel seiner Art, ein „Tin Inn“, eröffnet.

„Der Regen in den vergangenen Wochen hat nochmals zu Verzögerungen geführt. Es war zu matschig“, so Sauerland. „Aber die Container im Werk sind fast fertig. Derzeit laufen die finalen Schritte des Innenausbaues.“ Bereits Ende Oktober, spätestens Anfang November, sollen in dem Hotel die ersten Gäste begrüßt werden. „Das ist natürlich ein sportlicher Zeitplan, aber wir konnten bei den ersten drei Hotels in Erkelenz und Montabaur Erfahrungen sammeln und die Abläufe optimieren“, so Sauerland.

Eigentlich sollte das Hotel in Hückelhoven bereits Gäste beherbergen. Aber Sauerland und sein Team hatten den Aufbau noch einmal geändert, um das gesamte Gebäude energetisch günstiger und nachhaltiger zu machen. Die Haustechnik ist jetzt auf einem weiteren Container-Modul auf dem Dach geplant. Dafür mussten bereits fertige Container erneut umgebaut werden. Erst dann konnte mit den Hotels in Erkelenz und Montabaur gestartet werden — jetzt ist Hückelhoven an der Reihe.

Es geht los am Containerhotel in Hückelhoven: Der Bauzaun steht und die Erdarbeiten sollen nun beginnen. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

„In Montabaur mussten wir zudem sehr lange auf die Wärmepumpe warten“, gibt Sauerland weiteren Einblick. Doch das Modell für die ehemalige Bergarbeiterstadt liege ebenfalls bereits vor. „Es sollte also eigentlich zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommen“, ist Sauerland optimistisch.

Für das Containerhotel werden fünf zu Zimmern umgebaute Container nebeneinandergestellt, anschließend kommen noch einmal zwei Etagen mit jeweils fünf Containern obendrauf. So entsteht ein dreigeschossiges Gebäude aus 15 Containern, die 20 Einzel- und Doppelzimmer auf dem Niveau von 3-Sterne-Plus haben. Davor wird eine Konstruktion aus Betonfertigteilen gesetzt, die den Zugang zu den Zimmern ermöglicht. Das Unternehmen hat für den Umbau ein weltweit patentiertes Verfahren entwickelt, mit dem die Container mit sogenanntem PU-Schaum gedämmt werden.

„Mit dem Hotel in Erkelenz sind wir bisher sehr zufrieden. Es läuft super. Die Auslastung ist höher als erwartet“, berichtet Sauerland. Ihn würden besonders die positiven Bewertungen der Gäste freuen: „Unser Konzept wird angenommen.“ Eigentlich ist das Hotel vor allem für Geschäftsreisende ausgerichtet. „Doch auch am Wochenende haben wir überraschend viele Gäste“, so Sauerland. Menschen, die ihre Familie besuchen oder für Veranstaltungen in der Stadt sind: „Am vergangenen Wochenende waren wir ausgebucht mit Electrisize-Besuchern.“ Da auch Fahrrad-Touristen gerne eine Nacht im Erkelenzer „Tin Inn“ buchen, arbeitet das Unternehmen gerade an einer Lösung für Ladesäulen auf dem Gelände.

In Blick ins Innere: In vier Monaten Bauzeit hat die Wassenberger Firma Containerwerk in Erkelenz aus 15 alten Überseecontainern ein Hotel mit 20 Zimmern gebaut. Foto: Tin Inn GmbH/Stefan Hohloch