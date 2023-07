Badewannenrennen 2023 : Wie die Badewannen schwimmtauglich gemacht werden

Fabian Kussauer (l.), Joshua Heinen und Anna Mirbach machen ihre Wannen fit. Das gemeinsame Motto der beiden Teams wird noch nicht verraten. Foto: MHA/Lisa Klein

Hückelhoven/Würm Am 19. August heißt es wieder „Leinen Los“ beim jährlichen Badewannenrennen auf der Wurm. So machen zwei Teams aus Hückelhoven ihre Wannen fit für den Fluss.

„Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren“ müssen beim jährlichen Badewannenrennen auf der Wurm angemeldet sein. So heißt es zwar nicht in dem bekannten Seemannslied, aber seien wir mal ganz ehrlich: So hätte es heißen sollen. Zumindest wenn man die zwei Teams um Anna Mirbach und Fabian Kussauer fragt, die schon jetzt – drei Wochen vor dem Rennen – in jeder freien Minute auf den erhofften Sieg hinarbeiten. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. 31 Gruppen haben sich bereits bei der Aktion der Karnevalsgesellschaft Würmer Wenk angemeldet, sagt Guido Küppers, Mitglied der Badewannenrennen AG in Würm.

Am 19. August um 15 Uhr treten die Teams ihre 1,5 Kilometer lange Reise über die Wurm an. Wer nicht aufgehalten wird, könne das Ziel in etwa acht Minuten erreichen, schätzt Küppers. Aber wer schnell im Ziel ist, erlebt nur den halben Spaß. Auf der Strecke entfaltet sich ein Spektakel, dass man auch als kleine Seeschlacht bezeichnen könnte. Allerdings mit Wasserpistolen statt echten Geschützen. Wer vorne startet, lässt sich Zeit, um im Getümmel mitzumischen. Wer hinten einsteigt, kämpft sich vor. Trocken bleiben die wenigsten. „Es gibt nur eine Regel“, sagt Anna Mirbach, „verliere niemals deine Wasserpistole!“

Auf einer Wiese hinter dem Hückelhovener Bruchend laufen die Vorbereitungen der zwei Teams auf Hochtouren. Über die Fläche verstreut sieht man Holzbretter, Werkzeug, Snacks zur Stärkung, zwei orange lackierte Wannen und acht Regentonnen. Anna Mirbach geht dieses Jahr mit zwei Freundinnen und ihrer Mutter Marita Heinen an den Start. Die vierköpfige Gruppe hat sich für Surfbretter als Wannen-Untersatz entschieden. Fabian Kussauer und sein sechsköpfiges Team setzen traditionell auf Regenfässer als Schwimmkörper. Sie sehen dem Rennen selbstbewusst entgegen: „Wir haben ein Erfolgskonzept, und dem bleiben wir treu“, sagt Kussauer, „unser Modell wurde 2016 im Dorfteich getestet, seitdem bauen wir unser Boot immer gleich.“

Die „Milf-Schnitten“ auf ihrer Einhornwanne „Bonita“ bei ihrer letzten Teilnahme im Jahr 2019. Foto: Dettmar Fischer

Bei dem Rennen geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern auch um den besten Auftritt auf dem Wasser. Entscheidend dafür ist das Design des Bootes. Fabian Kussauer und seine Mannschaft erinnern sich gern zurück an ihr bis jetzt hübschestes Boot. „Aw ja Bonita!“, hört man kollektiv aus der Runde, wenn man die Freundesgruppe nach der einst seetüchtigen Wanne fragt. „Bonita war unsere Einhorn-Wanne“, schwelgt Kussauer in Erinnerungen an das Boot, mit dem die Gruppe zweimal teilnahm. Doch nun ist es Zeit für ein neues Motto. Das wird allerdings noch nicht verraten. Nur die orange Lackierung der zwei Wannen lässt vage Spekulationen zu.

Auch das Aussehen der Mannschaft ist von Bedeutung. Und in dieser Sache möchten Fabian Kussauer und seine Besatzung die Zuschauer auch dieses Jahr nicht enttäuschen. Neben dem vorgeschriebenen Helm und festem Schuhwerk treten die sieben ihre Fahrt traditionell in Korsett und Strapsen an. Das liege an ihrer Vergangenheit im Männerballett der KG Roathemer Wenk, sagt das Team. „Wir haben dafür bis jetzt jedes Jahr immer nur Komplimente bekommen“, sagt Steuermann Joshua Heinen.

Die Gruppe rühmt sich außerdem damit, bei ihrer letzten Fahrt ein anderes Boot gekapert und den darauf befindlichen Bierkasten entwendet zu haben. Wer also am 19. August teilnimmt, sollte sich vielleicht vor Männern in Korsetts in Acht nehmen. Der Kasten sei nur geliehen gewesen und später ordnungsgemäß ersetzt worden, rückt Fabian Kussauer die Geschichte aber noch gerade.

Kaum zu glauben, dass sich so viel auf 1,5 Kilometern Wasserweg abspielen kann. „Früher haben wir auch die langsamste Zeit bei der Siegerehrung bedacht“, erinnert sich Guido Küppers, „aber dann wurde das so ausgereizt, dass wir jetzt nach einer Stunde und elf Minuten einen Schlussstrich ziehen.“ Zeitbemessung nach bester Karnevalsmanier eben. Bei dem anschließenden Burgfest im Haus Honsdorf in Würm, können die Seefahrerinnen und Seefahrer sich mit Leckereien vom Grill und kalten Getränken stärken. Bei der Siegerehrung auf dem Fest werden nur Schnapszahlen bedacht. Die Ehrung für den 33. Platz wird es dieses Jahr allerdings nur geben, wenn sich noch ein paar mutige Matrosinnen und Matrosen für das Rennen anmelden. Das geht unter: https://bwr-wurm.de .

Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist ... – nicht ganz günstig. Etwa 100 Euro planen die Freunde aus Hückelhoven für den Bootsbau, den Transport und die Verpflegung am Tag des Rennens ein. Um ein bisschen zu sparen, können Teilnehmer die sogenannte Wannenbörse nutzen. „Da kann man seine ramponierte Wanne reinstellen, und andere Teams können die für einen Obolus kaufen“, erläutert Kussauer das Konzept.

Je nachdem, wie wenig Niederschlag es vor dem Rennen gibt, laufen die Teams stellenweise Gefahr auf Grund zu laufen, warnt Guido Küppers vor dem Rennen. An den drei Stromschnellen sei das besonders wahrscheinlich. Wichtig sei, dass man für genug Auftrieb sorge. „Was immer besonders fluffig durchläuft, sind Surfbretter“, sagt er. Mit Spanngurten festgezurrte Regentonnen unter dem Wannenboot könnten sich als unzuverlässig erweisen. „Wenn man da an einen Stein kommt, treiben schnell nur noch Fässer im Fluss“, erinnert er sich.