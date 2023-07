Handwerk bei Hitzewarnung : Sonnenschutz ist Chefsache

Sonnenhut, Brille und Lichtschutzfaktor. Diese drei Dinge braucht Marco Sturmann in seinem Beruf als Dachdecker an jedem Sommertag. Foto: MHA/Lisa Klein

Heinsberg Die IG Bau fordert eine Sommer-Flatrate für Angestellte auf dem Bau. Was die beinhaltet, und wie eine Dachdeckerei aus Heinsberg mit Hochtemperaturen in der Höhe umgeht.

Während sich andere morgens im Büro die Klimaanlage einstellen, stellen sich Marco Sturmann und seine Kollegen von der Heinsberger Dachdeckerei Geiser und Christoph auf bis zu acht Stunden Arbeit unter der prallen Sonne ein. Da ist gute Vorbereitung alles. Sonnenbrille: Check. Lichtschutzfaktor: Check. Kopfbedeckung: Strohhut. Der ist besonders wichtig. „Unter einer Kappe schmilzt dir das Gehirn“, sagt Sturmann. Außerdem sei der Nacken unbedeckt. Dieses Jahr habe er sich gut vor der Sonne geschützt, erklärt er. Deswegen sei er auch nicht verbrannt. In den Vorjahren sah das aber nicht immer so aus, gibt er zu. „Jedes Jahr zum Frühlingsanfang, wenn die Sonne herauskommt, sind die Arme und die Waden rot“, sagt er. Seine Kollegen zucken mit den Schultern und nicken: Normalität in ihrem Beruf.

Wem die eigene Haut wichtig ist, cremt. Denn die natürliche ultraviolette (UV) Strahlung der Sonne ist nicht erst dann gefährlich, wenn sie zu Verbrennungen führt. „Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden – Jahr für Jahr“, sagt Uwe Brell, Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) im Bezirksverband Aachen. Die Gewerkschaft fordert daher eine Sommer-Flatrate für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau. Es sei Aufgabe der Betriebe, die Mitarbeitenden vor intensiver Sonne und Hitze zu schützen. Sonnenschutz sei Chefsache.

Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt habe, müsse jetzt auch beim Sonnenschutz am „Open-Air-Arbeitsplatz“ zu schaffen sein: „Aus Desinfektionsmittel-Spendern sollten Sonnenmilch-Spender werden. Und die muss es auf allen Baustellen geben. Überall, wo unter praller Sonne gearbeitet wird, sollte es Gratis-Sonnencreme zum Einreiben geben – aus der Tube, aus der Flasche oder am besten eben gleich aus dem Spender. Das ist gut investiertes Geld der Unternehmen in den Arbeitsschutz“, sagt Uwe Brell. Vorbild beim Umrüsten der Spender von Hygiene auf Sonnenschutz seien die Niederlande. Dort gebe es in diesem Sommer an öffentlichen Plätzen bereits kostenlose Sonnencreme aus umfunktionierten Desinfektionsspendern.

Neben dem Schutz vor der Sonne ist genügend Flüssigkeit das beste Rezept gegen die Hitze. Die IG Bau stellt dafür eine Faustregel bereit: alle 15 bis 20 Minuten ein volles Glas Wasser, mindestens aber zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag. Das kriegt Marco Sturmann locker hin. An warmen Tagen trinkt er einen ganzen Kasten Wasser. Den gibt es vom Betrieb. Sonnencreme bringt sich aber jeder selbst mit. „Da hat ja jeder so seine Marken und Vorlieben. Der eine nimmt Creme, der andere Öl“, witzelt Udo Geiser, Inhaber der Dachdeckerei. Na ja, Öl nicht, grenzt sein Nachfolger Sven Christoph ein. Er kann sich gut vorstellen, Sonnencreme im Büro und auf Baustellen für alle bereitzustellen. Heute hat aber jeder noch die eigene Tube dabei.

Seit 2015 ist der weiße Hautkrebs als Berufskrankheit anerkannt. Allein im Jahr 2021 gab es rund 2.600 neue Verdachtsanzeigen. Gefährdet sind insbesondere die, die ihre Arbeit eben nicht im Büro verrichten können, sondern unter freiem Himmel arbeiten. Also beispielsweise Menschen im Hoch-, Straßen- und Gerüstbau, in der Fassadenreinigung sowie im Zimmerer- oder Dachdeckerhandwerk. „Die Zahlen für weißen Hautkrebs gehen zwar leicht zurück, trotzdem gibt es keine Entwarnung. Die Krankheit bleibt einer der Schwerpunkte unserer Präventionsarbeit“, sagt Michael Kirsch in einem Interview, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau).

Sven Christoph und Udo Geiser versuchen, ihre Angestellten aus der Sonne zu halten. „Wenn es wirklich heiß ist, dann fangen wir früher an, so gegen sechs und hören gegen Mittag auf, wenn die Sonne zu stark wird“, sagt Christoph. Auf dem Dach sei die Arbeit bei großer Hitze ohnehin nur schwer möglich. „Wenn es unten 35 Grad ist, hast du auf dem Dach ruckzuck 50“, sagt Geiser. Wer schon mal an einem kühlen Frühlingstag auf der eigenen Terrasse ins Schwitzen gekommen ist, kann sich das Problem vorstellen. Außerdem strahle die dunkle Dachpappe die Hitze zurück und Materialien wie Eisen würden schnell zu heiß, um sie anzufassen oder zu verarbeiten. Da helfe manchmal nur die Kapitulation durch den Feierabend. Bei besonders schweißtreibenden Aufgaben, wie der Arbeit mit dem Schweißgerät wird sich regelmäßig abgewechselt, berichten Geiser und Christoph, anders geht es nicht.

Udo Geiser (r.), Inhaber des Dachdeckerbetriebs Geiser und Christoph und sein Geschäftspartner Sven Christoph (3. v. r.) versorgen ihre Mitarbeiter mit Getränken und Sonnenhüten. Foto: MHA/Lisa Klein

Der wirksamste Schutz vor der Sonne bleibt allerdings die Arbeit im Schatten. Nur, Schatten findet man auf dem Dach nur in den seltensten Fällen. Helfen könnten Wetterschutzzelte, Sonnensegel oder andere technische Schutzmaßnamen, die von der BG Bau empfohlen werden. Die sind aber teuer und schwierig zu installieren. „Wetterschutzzelte habe ich in 40 Jahren allerhöchstens mal im Sommerurlaub bei einer Großbaustelle gesehen“, sagt Geiser. Ob die überhaupt eine Option für einen mittelständischen Handwerksbetrieb wären? Eher nicht, denn zur täglichen Arbeit der Dachdeckerei gehören auch viele Reparaturen, die in wenigen Stunden erledigt sind. „Da würden die Kosten für die Installation den Gewinn des Auftrags übersteigen“, sagt Christoph.

Mit zunehmendem Alter schütze man sich besser, berichten die Handwerker, aber der Körper komme auch schlechter mit der Hitze klar. Udo Geiser arbeitet deswegen inzwischen im Büro. Das kann sich aber nicht jeder so einrichten. „Bis 67 kann man den Job nicht machen“, findet Sven Christoph, „Normalerweise müssten Leute, die körperlich arbeiten, zehn Jahre früher in Rente.“