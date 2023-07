Interview : „Ich sehe mich als Kommunikator, als Brückenbauer, als Möglichmacher“

Christian Pape ist bekannt als Bühnenkünstler, Unternehmer und Veranstalter. Jetzt möchte er Bürgermeister in Wegberg werden. Foto: Renate Resch

Wegberg Viele Wochen wurde in und um Wegberg spekuliert, dass Christian Pape als Bürgermeister in Wegberg kandidieren könnte. Jetzt steht fest: Pape (49) geht ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Im Interview mit Nicola Gottfroh erklärt er, wie es dazu kam, wie es mit seiner Bühnenkarriere weitergeht und was er sich für die Mühlenstadt wünscht.

Herr Pape, Sie sind sehr bekannt in der Region. Mit Politik hat man sie aber bislang noch nicht in Verbindung gebracht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren?

Christian Pape: Tatsächlich war die Initialzündung, dass mich viele Persönlichkeiten aus Wegberg darauf angesprochen haben. Seit der Pressemeldung, dass unser Bürgermeister Michael Stock vorzeitig aufhört, wird mir per Telefon, per Mail oder einfach nur beim Bäcker um die Ecke immer wieder die Frage gestellt: Können Sie sich vorstellen, Bürgermeister zu werden? Da ich ein Kind der Stadt bin und mich mit meiner Heimat zu hundert Prozent identifiziere, habe ich mich schließlich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt und intensive Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Parteien geführt. Und ja, ich bin zu der vollsten Überzeugung gelangt, dass ich mit meinem Unternehmergeist, meiner Kreativität und der großen Empathie für die Menschen in Wegberg für frischen Wind sorgen kann.

Aber Sie haben bislang keine Erfahrung in der Politik oder der Verwaltung gesammelt...

Pape: Durch meine unternehmerischen Projekte weiß ich natürlich, wie das Wegberger Rathaus von innen aussieht. Die Verwaltungsspitze kenne ich persönlich, ebenso die Fachbereichsleiterinnen und -leiter sowie die Ratsmitglieder der Parteien. Ich bin studierter Jurist, das erste Staatsexamen habe ich an der Uni Köln gemacht. Ich bin in der Lage, mich in komplexe Sachthemen einzuarbeiten und sie zu meinen eigenen zu machen. Gleichzeitig möchte ich den Sachverstand in der Verwaltung aktivieren und bündeln. Die Expertinnen und Experten sollen im Team als eben solche aufblühen. Als Leiter der Verwaltung werde ich von den Beigeordneten bis zum Bauhof alle aufsuchen und betonen: Ich brauche Dich! Und dann geht’s los. Mit der richtigen Motivation, Kommunikation und Fokussierung werden wir unter anderem gesetzliche Entscheidungsspielräume zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger erkennen und nutzen. Ich habe keine alten politischen Rechnungen offen, wie viele andere nach Jahrzehnten in der Kommunalpolitik. Das gibt mir die große Chance, aus einer ganz neuen Perspektive heraus zielstrebig die Herausforderungen der Stadt anzupacken.

Als Bürgermeister hat man einen vollen Terminkalender. Lässt sich das mit ihrem Leben als Bühnenkünstler und Veranstalter vereinen?

Pape: Wenn ich Bürgermeister werden sollte, dann ist das mein Beruf. Zeit für einen weiteren Beruf bleibt da nicht. Ich will heute nicht ausschließen, dass ich als Bürgermeister noch den einen oder anderen Auftritt oder die eine oder andere Veranstaltung in Wegberg mache, sollte es meine Zeit zulassen. Dann aber auch nur, wenn es darum geht, ein Netzwerk zu pflegen und damit Wegberg voranzubringen. Es gibt aber aktuell sehr viele Fragen, die mich deutlich intensiver beschäftigen als die Frage, ob Pape als Bürgermeister vielleicht noch irgendwann auf einer Bühne stehen wird. Ich tauche gerade tief in eine Reihe von inhaltlichen Fragen ein. Sie werden von den Ergebnissen bald hören!

Auch wenn Sie die Bühne verlassen – haben Sie nicht noch vertragliche Verpflichtungen?

Pape: Selbstverständlich spiele ich in diesem Jahr meine gebuchten Engagements. Was die kommende Session angeht: Die Verträge sind alle schon seit gut zwei Jahren abgeschlossen. Damals hat niemand, auch ich nicht, gedacht, dass in Wegberg bald gewählt wird. In dieser Session, also vor der Wahl, werde ich ein letztes Mal wie bisher auf den Bühnen stehen. Ich finde es prinzipiell wichtig, sich an Absprachen zu halten. Alles andere wäre unfair gegenüber den Veranstaltern, die mit mir planen und gegenüber den Menschen, die sich auf meine Auftritte freuen.

Befürchten Sie, man könnte Sie im Wahlkampf auf ihr Comedy-Talent reduzieren? Oder glauben Sie, die Wähler trauen ihnen zu, bald eine Stadt zu führen?

Pape: Wer versucht, mich auf mein Comedy-Talent zu reduzieren, muss eine Menge ausblenden. Erst einmal, Bühne heißt: Mit Sprache arbeiten, Sätze ausfeilen, Menschen erreichen und mitnehmen. Es fällt mir leicht, mit unterschiedlichsten Leuten in Berührung zu kommen. Eigentlich ist es kein „ausgerechnet“, sondern ein „gerade“, das mich als Bühnenkünstler zum Bürgermeister befähigt. Insbesondere deshalb, weil ich als Jurist und Unternehmer auf ein breit aufgestelltes Fundament bauen kann. Dank dieses Dreiklangs schaffe ich es, eine Atmosphäre herzustellen, in der etwas Fruchtbares gedeihen kann. Verschiedene Fachbereiche zusammenzuführen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, ist mein Tagesgeschäft. Als Künstler und Unternehmer habe ich mir eine Unabhängigkeit erarbeitet, die es mir ermöglicht, frei und ohne Zwang Entscheidungen zu treffen. Und so soll es auch als Bürgermeister funktionieren: Ich möchte mit offenen Ohren ganz nah dran sein und im direkten Kontakt mit allen Bürgerinnen und Bürgern sowie örtlichen Unternehmen für das Leben in Wegberg die richtigen Lösungen finden. Die Stadt und ihre Außenorte sind mir bestens vertraut. Deshalb gehe ich sicherlich mit einem eigenen Blick durch Wegberg. Durch mein überregionales Netzwerk werde ich Türen öffnen und Mitstreiter für lokale Projekte begeistern. Rund um Haus Beeck habe ich seit über zehn Jahren ein besonderes Lebensgefühl geschaffen. Jetzt ist es mir ein persönliches Anliegen, unsere Grundstückshecke auf die Stadtgebietsgrenze zu versetzen und ganz Wegberg zur Marke und zu einer selbstbewussten Stadt werden zu lassen.

Wo würden Sie in Wegberg gerne anpacken und Neues auf den Weg bringen?

Pape: Ich sehe riesiges Potenzial, und das in vielen Bereichen. Egal ob bei der Entwicklung der Innenstadt – nachts werde ich sogar schon wach und scribbele hierfür Ideen auf –, der Ansiedlung von Unternehmen, der Digitalisierung in Schulen und Verwaltung, den Maßnahmen zum Schutz des Klimas – es gibt viel anzupacken. Ich habe mich bisher bei allen Projekten, die ich angegangen bin, gründlich vorbereitet. Das tue ich auch hier und bin mitten dabei: Wo geht mehr? Wo müssen wir ran? Ich werde in den kommenden Monaten viel unterwegs sein. In Wegberg, denn am besten wissen die Wegbergerinnen und Wegberger selbst, wo es hakt. Aber auch außerhalb. Denn viele Probleme haben wir in Wegberg nicht alleine. Ich will von den Besten aus anderen Städten und Branchen lernen und Lösungen, die woanders zum Erfolg geführt haben, darauf prüfen, ob sie Wegberg voranbringen können. Für den Aufbruch will ich der Motor sein, indem ich Situationen analysiere, Ziele vorgebe, nach Lösungen suche, die gerne auch unkonventionell sein dürfen, Menschen motiviere und ihre Kompetenzen verbinde.

Sie sind ein parteiloser Kandidat. Halten Sie sich selbst für konservativ oder progressiv?