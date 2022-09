250.000-Euro-Raub in Hückelhoven : „Ich habe gedacht, bis die Polizei kommt, ist mein Vater tot.“

Der Angeklagte Ömer G. verbirgt sein Gesicht hinter einer Aktenmappe. Im Vordergrund ist sein Verteidiger Felix Menge zu sehen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Hückelhoven/Mönchengladbach Vor knapp zwei Jahren wird ein Mann in Hückelhoven überfallen. In seiner Tasche stecken 250.000 Euro. Am Ende fallen Schüsse. Jetzt sagt das Opfer aus.