Polizei ermittelt : Hund frisst bei Spaziergang in Unterbruch Gift und stirbt

Hund frisst bei Spaziergang in Unterbruch Gift und stirbt

Heinsberg Ein Hund ist gestorben, nachdem er auf einem Spaziergang in Heinsberg-Unterbruch Gift gefressen hatte. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Spaziergang in Heinsberg -Unterbruch hat am Mittwoch ein Hund Gift gefressen, einen Tag später starb er.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Halter seinen belgischen Schäferhund auf dem Feldweg Küpper, an der Straße Alte Schmiede und entlang über die Wurmstraße bis zur Wurmbrücke ausgeführt.

„Im Rahmen dieses Spaziergangs muss der an einer langen Leine laufende Hund Gift gefressen haben“, heißt es im Polizeibericht. Das habe dazu geführt, dass er am Tag darauf zusammenbrach und von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Die Polizei ermittelt in diesem Fall.