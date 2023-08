„Man macht dort nicht jeden Tag das gleiche.“ : Warum es für diese zwei jungen Leute unbedingt der Zoll sein muss

Karissa Normann aus Selfkant-Tüddern und Matthias Seespeck haben die ersten Tage beim Hauptzollamt Aachen gemeistert. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Selfkant/Hückelhoven/Aachen Matthias Seespeck aus Hückelhoven und Karissa Normann aus Tüddern haben ihre Karriere beim Zoll begonnen. Was erwarten sie von und was erwartet sie in den nächsten Jahren?

Vor Matthias Seespeck und Karissa Normann liegen spannende Jahre. Die beiden haben am ersten August ihre Karriere beim Zoll begonnen, Seespeck mit einem dualen Studium im gehobenen Dienst, Normann mit der Ausbildung zum mittleren Dienst.

Der 19-jährige Hückelhovener interessiert sich schon länger für die Arbeit von Behörden. Wo dieses Interesse herkommt, kann er nicht genau sagen. Aber für ihn war klar, dass er sich nach dem Abitur bei der Polizei oder beim Zoll bewerben möchte. „Auf Berufsmessen bin ich oft am Stand vom Zoll hängengeblieben“, erzählt er. Da habe sich sein Berufswunsch bestätigt. „Letztendlich habe ich mich für den Zoll entschieden, weil die Arbeit dort facettenreicher und spannender ist“, sagt er.

Das war auch ein Grund für Karissa Normann, sich beim Zoll zu bewerben. „Man macht dort nicht jeden Tag das gleiche“, sagt die 17-Jährige aus Selfkant-Tüddern. Aber noch ein anderer Aspekt war ihr wichtig: Sie wollte einen festen Arbeitsplatz und einen sicheren Arbeitgeber haben. „Ich habe dann recherchiert, was es für mich gibt, und der Zoll hat mich am meisten angesprochen“, sagt sie.

Dass die beiden sich auf eine abwechslungsreiche Zeit freuen können, bestätigt Ausbildungsleiterin Sabine Feldmann. Sowohl im dualen Studium als auch in der Ausbildung durchläuft man alle Bereiche des Zolls, der nicht nur für Kontrollen an Flughäfen, auf Autobahnen oder an der Grenze zuständig ist, sondern eben auch für Bekämpfung von Schwarzarbeit und Drogenschmuggel, für Unternehmensprüfungen oder die Erhebung von Steuern. Auch ein Einsatz bei der Zollfahndung ist möglich, zum Beispiel im Bereich der Bekämpfung organisierter Kriminalität.

2000 junge Menschen haben bundesweit am 1. August ihre Karriere beim Zoll begonnen – 32 beim Hauptzollamt Aachen. Die Zahlen der Bewerber seien noch zufriedenstellend, sagt Feldmann, aber: „Es wird schwieriger, guten Nachwuchs zu finden. Die Auswahl wird dünner.“

Schon die Bewerbung ist nicht ganz einfach. Zunächst einmal braucht man für die Ausbildung zum Mittleren Dienst das Sportabzeichen in Bronze. Karissa Normann hat es extra für die Bewerbung abgelegt. Auch das Bewerbungsverfahren ist durchaus fordernd. Denn von den angehenden Zöllnern wird viel gefordert. „Wir erwarten neugierige und offene Auszubildende, die kommunikativ und fähig zur Teamarbeit sind“, sagt Sabine Feldmann. Sie sollten gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, etwa ein gesundes Selbstbewusstsein, sicheres Auftreten und Belastbarkeit. Nach diesen Kriterien wird bei der Bewerbung ausgewählt. „Nicht jeder, der sich bewirbt, wird genommen“, sagt Feldmann.

Nach der schriftlichen Bewerbung werden passende Kandidaten eingeladen. Sie erwartet danach ein schriftlicher Test. Daraus werden wieder Favoriten ausgewählt, die dann ein mündliches Auswahlverfahren durchlaufen müssen. Dabei werden sie mit einem Rollenspiel unter anderem auf ihre Konfliktfähigkeit getestet. Für Karissa Normann lief das recht gut. „Ich kann gut mit solchen Situationen umgehen“, sagt sie. Daher sei dieser Test für sie nicht so schlimm gewesen. „Klar fühlte ich mich unter Druck gesetzt“, erzählt hingegen Seespeck, „aber irgendwie war es auch spannend – wie ein kleines Rätsel, das man lösen muss.“

Abgeschreckt hat sie das aufwändige Bewerbungsverfahren nicht. „Es ist doch klar, dass man für so eine angesehene Tätigkeit etwas tun muss“, meint Normann.

Nach den ersten Tagen in Aachen geht es für Seespeck zur Hochschule des Bundes nach Münster und für Normann ins brandenburgische Plessow. Dort steht erstmal ein paar Monate Theorie an. Dann erwartet sie abwechselnd Theorie- und Praxisteile. Letzterer wird die beiden Zollanwärter auch nochmal zurück in die Heimat führen, da sie die Praxis, etwa der Zollabfertigung, auch im Zollamt Heinsberg erlernen werden.

Doch dass es sie fernab der Heimat verschlägt, daran werden sich die beiden mitunter gewöhnen müssen. Wo sie nach erfolgreichem Abschluss landen werden, wissen sie nämlich noch nicht. Sie können bundesweit eingesetzt werden. „Ich würde gerne in der Region bleiben“, gibt Seespeck zu. Aber wenn es ihn woandershin verschlägt, sei das auch in Ordnung. Man habe ja gewusst, worauf man sich einlasse.

An der Waffe werden Seespeck und Normann in den kommenden Jahren nicht ausgebildet. Nur ein Drittel der Zollbeamten ist in Bereichen eingesetzt, in denen sie eine Waffe tragen müssen. Je nachdem, wo die beiden Zollanwärter landen, wird das in Fortbildungen nach ihrem Abschluss trainiert.

In welchem Sachgebiet Seespeck und Normann eines Tages tätig sein werden – bei der Kontrolle, der Vollstreckung oder Sachbearbeitung –, ist ebenfalls noch ungewiss. Beide wünschen sich aber eine Tätigkeit im Außendienst, sodass sie nicht nur am Schreibtisch sitzen. Obwohl es auch im eher theoretischen Teil spannende Aufgaben gibt, versichert Sabine Feldmann: „Die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die man hier erlernt, sind sehr interessant“, sagt sie. „Aber es findet jeder seinen Platz in einem Bereich, der ihn interessiert.“