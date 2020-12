Corona-Folgen : Hückelhovener Tafel hilft nun auch Studenten

Hückelhoven Auch die Tafeln bekommen die Corona-Krise zu spüren, die Zahl ihrer Nutzer steigt an. Ursache sind nicht selten Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und der Wegfall von Minijobs.

„Die Hückelhovener Tafel ist seit der Gründung im Mai 2005 immer bestrebt, überschüssige Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfes an bedürftige Menschen und tafelberechtigte Personenkreise in den Städten Hückelhoven und Wassenberg zu verteilen“, sagt Vorsitzender Heinz-Josef Schmitz. Neben der Grundversorgung mit Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen Bedarfes sei es für den Vorstand ein Bedürfnis und eine weitergehende Aufgabe, auch anderen in Not geratenen Personen und Menschengruppen individuell oder im Rahmen einer zusätzlichen Aufgabenerfüllung zu helfen und zu sie unterstützen.