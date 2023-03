Balkonkraftwerke : Hückelhoven will Mini-Solaranlagen fördern

Hückelhoven Die Stadtverwaltung erarbeitet derzeit ein Förderprogramm. Was die kleinen Balkonkraftwerke können und warum sie gerade so beliebt sind.

Nachdem die Stadt Hückelhoven Anfang des Jahres bereits ein Förderprogramm für die Begrünung von Dächern gestartet hat, soll es für Einwohner bald auch einen finanziellen Anreiz für den Bau eines Balkonkraftwerkes geben. „Aus der Bürgerschaft hatten wir in den vergangenen Wochen dazu vermehrt Anfragen“, berichtet Achim Ortmanns, Erster Beigeordneter der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität.

Balkonkraftwerke sind kleine Photovoltaik-Anlagen, welche meistens aus ein bis zwei Solarmodulen bestehen, erklärt die Verwaltung in der Sitzungsvorlage. In der Regel könnten diese problemlos und einfach in eine normale Steckdose in das Wohnungs- oder Hausnetz einspeisen. Durch diese einfache Art der Stromerzeugung könnten nicht nur Hausbesitzer profitieren, sondern auch Bewohner von Eigentums- und Mietwohnungen. „Das ist eine schöne Sache und die Anlagen sind gerade sehr beliebt. Daher wollen wir dafür ein Förderprogramm erarbeiten“, so Ortmanns.