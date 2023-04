Traditionell bayerisches Programm : Hückelhoven feiert Oktoberfest im Mai

Die beiden Haldenzauber-Almhütten Gastronomen Theo Nikolareas und Savvas Caragiavouridis sorgen an dem Wochenende für den passenden Getränkeausschank mit bayrischem Festbier. Foto: dpa/Matthias Balk

Interaktiv Hückelhoven Dirndl, Lederhose und Tracht können in Hückelhoven in diesem Jahr gleich zweimal zum Einsatz kommen. Die Stadt plant weitere Open-Air-Veranstaltung in der Innenstadt.

„O’zapft is“ wird der Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen in diesem Jahr gleich zweimal rufen: Nachdem der KulturGarten Erkelenz erst kürzlich ein Oktoberfest am letzten Septemberwochenende rund um Schacht 3 angekündigt hat, soll es nun am 6. und 7. Mai zusätzlich ein „Oktoberimsommerfest“ in der Innenstadt geben.

„Bereits am Morgen nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr stand fest, dass es ein zweites Oktoberfest in Hückelhoven geben soll“, so Bürgermeister Jansen. Mit der Veranstaltung habe die Stadt eine Alternative zu dem in die Jahre gekommenen Street-Food-Festival geschaffen. In diesem Jahr habe man dabei bewusst die Veranstaltung einige Wochen nach vorne gezogen, um keine Konkurrenz zu den Schützenfesten und der Kirmes zu schaffen.

„Jetzt im Mai wird es unter freiem Himmel in der City traditionell bayerisch und die Veranstaltung im September findet im Zelt mit Party- und Mallorca-Musik statt“, zeigt Carsten Forg, Geschäftsführer Stadtmarketing, die Unterschiede auf. Los geht es am Samstag, 6. Mai, um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. „Wir hoffen, dass noch mehr Besucher in Tracht und Dirndl kommen“, sagt Forg.

Carsten Forg vom Stadtmarketing Hückelhoven, Rolf Deckers und Stefan Amels von der Bergkapelle Sophia-Jacoba sowie Bürgermeister Bernd Jansen (v.l.n.r.) sind gespannt auf das diesjährige Oktoberimsommerfest. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Neben der großen Bühne sorgen die beiden Haldenzauber-Almhütten Gastronomen Theo Nikolareas und Savvas Caragiavouridis für den passenden Getränkeausschank mit bayerischem Festbier. Das Gastroteam bietet außerdem passende Speisen wie Weißwurst, Leberkäse, Sauerkraut und Bratwurst.

Nach dem Fassanstich um 19.15 Uhr übernimmt das „Königlich Bayrische Vollgas Orchester“ aus München die Bühne. „Die Band hat das Publikum bei der Premiere im vergangenen Jahr so begeistert, dass wir sie noch am gleichen Abend bereits für 2023 gebucht haben“, verrät Forg. Mit der Original-Band aus Bayern soll original bayerisches Flair nach Hückelhoven kommen, schließlich waren die Mitglieder auch auf den dortigen Wiesn dabei.

Am Sonntag haben die dann Geschäfte in der Stadt geöffnet, und auf dem Rathausplatz wird zwischen 11 und 18 Uhr ein bayerisches Familienfest mit zünftigem Frühschoppen und ganztägiger Unterhaltung geboten. Musikalisches Highlight dabei: der Auftritt der Bergkapelle Sophia-Jacoba um 11 Uhr. Sie hat extra ihr traditionelles Open-Air-Konzert vom Förderturm in die Innenstadt verlegt.

Die Bergkapelle Sophia-Jacoba verlegt ihr Konzert am Sonntag extra in die Innenstadt. Foto: Utz Schäzle

„Die Bergkapelle gehört einfach zu Hückelhoven“, findet Dirigent Rolf Deckers. Für ihn ist der Auftritt eine Herzensangelegenheit. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr dabei sein können.“ Im Anschluss wird die kleine Besetzung der Bergkapelle, die Gruppe „Querschlag“, die Besucher musikalisch unterhalten und den Abschluss bildet der Musikverein „Frohsinn“ Norf aus Neuss. „Das Blasmusik-Programm am Sonntag ist wirklich außergewöhnlich“, findet Forg. Aber auch abseits der Bühne ist einiges an Programm, insbesondere für die kleinen Besucher, geplant. So soll es unter anderem eine aufblasbare Sommerrodelbahn geben.