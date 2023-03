Neues Oktoberfest geplant : Hückelhoven bekommt eigene „Wiesn“

Raphael Meyersieck und Alex Kniebel (v.l.n.r., KulturGarten), Bürgermeister Bernd Jansen, Carsten Forg (Stadtmarketing), Alexander Gramstadt (WEP) und Michael Frentzen (KulturGarten) präsentieren das Programm. Foto: Dettmar Fischer

Hückelhoven Die Macher vom Electrisize Festival gehen 2023 mit einem neuen Veranstaltungsformat an den Start. Was zu den „Hückelhovener Wiesn“ geplant ist.

Ein altes Format mit neuem Charme verspricht Raphael Meyersieck für das erste große Event auf dem neu gestalteten Veranstaltungsgelände am Schacht 3 im Herzen von Hückelhoven. Im breitesten Festzelt der Region werden zur „Hückelhovener Wiesn“ am Freitag und Samstag, 29. und 30. September, 6000 Besucher erwartet, denen Oktoberfeststimmung pur mit sechs Live-Acts geboten wird.

Raphael Meyersieck ist Geschäftsführer der Erkelenzer Agentur KulturGarten, die mit den äußerst erfolgreichen Electrisize-Festivals auf Haus Hohenbusch bewiesen hat, dass sie in der Lage ist, Events mit vielen begeisterten Menschen zu organisieren. Meyersieck und der zweite Geschäftsführer des KulturGartens, Michael Frentzen, waren gemeinsam mit ihrem Projektleiter Alex Kniebel ins Hückelhovener Rathaus gekommen, um die Wiesn vorzustellen, mit der das neue Eventgelände, das am 3. und 4. Juni eingeweiht wird, seine Feuerprobe erhält.

Das Wichtigste für Wiesn-Fans zuerst: der Ticketverkauf beginnt am Sonntag, 26. März, um 12 Uhr. Reservierbare 8-Personen-Tische werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben; je früher, desto näher an der Bühne. Das 3000 Quadratmeter Festzelt bietet mit einer Grundfläche von 60x40 Metern genügend Breite, um die 360 Grad-Bühne, auf der die Party-Sängerinnen Mia Julia, Anna-Maria Zimmermann und Frenzy, die Mallorca-Ikone Lorenz Büffel und Newcomer Julian Sommer sowie die Kölsch-Band „Räuber“ auftreten werden, in der Zeltmitte zu platzieren. So werden die Besucher von allen Tischen aus das Gefühl haben, mitten drin zu sein.

Bürgermeister Bernd Jansen freute sich, mit dem Team des KulturGartens einen starken Partner gefunden zu haben, der die Qualitäten des neuen Eventgeländes erkannt hat und konstruktiv und zielgerichtet arbeitet. Jansen: „Eine bessere Referenz als das Electrisize-Festival gibt es nicht.“ Nachdem man, so Bernd Jansen, Hückelhoven als Einkaufsstadt etabliert habe, arbeite man nun daran, Hückelhoven als Erlebnis- und Genussstadt bei den Menschen in der Region bekannt zu machen.

Die Chemie zwischen Stadtverwaltung und dem KulturGarten-Team scheint zu stimmen. Raphael Meyersieck lobte den „tollen Spirit“, dem man im Rathaus begegnet sei. Inzwischen konnten die neuen Partner sich schon beschnuppern, denn „Jeck en de City – Das größte Karnevalsfestival im Kreis Heinsberg“ steigt am 13. Mai in der gleichen Besetzung mit der Stadt Hückelhoven als Gastgeber und dem KulturGarten als Veranstalter. 2000 verkaufte Karten für „Jeck en de City“ bereits am ersten Tag, inzwischen sind es über 4000, sprechen für den guten Ruf des Veranstalters.

Es wird nicht bei einer „Wiesn“ bleiben

Die „Hückelhovener Wiesn“ ist, wie Raphael Meyersieck berichtete, nicht als Eintagsfliege geplant. Für 2024 peilt man 7000, für 2025 8000 Besucher an. Das Format sei nicht fest geschmiedet, meinte Michael Frentzen. Vielleicht werde es irgendwann einmal ein „Doppeldeckerzelt“ geben. So habe man bei „Jeck en de City“ auf die Wünsche der Follower reagiert und eine zweite Bühne hinzugenommen.

Die Bühne der „Hückelhovener Wiesn“ wird auch zwischen den Live-Acts der Partygrößen bespielt. Als traditionelles Element haben die Veranstalter die Wiesn-Band „Die Auandrucka“ aus Österreich engagiert. Zudem wurde ein DJ eingeladen. Traditionell wird auch die Eröffnung der „Hückelhovener Wiesn“ gestaltet und zwar mit einem Fassanstich durch den Bürgermeister. Es wird Oktoberfestbier ausgeschenkt, und kein Besucher wird den Platz hungrig verlassen müssen.