Unterschriften gesammelt : Holzweiler gehen gegen Voba-Schließung auf die Barrikaden

In der Zentrale der Volksbank Heinsberg laufen alle Fäden zusammen. Dass sie in der Fläche Filialen schließt, stößt nicht bei allen Kunden auf Verständnis. Foto: Rainer Herwartz

Erkelenz-Holzweiler Die Ankündigung der Volksbank Heinsberg, Ende April mehrere Filialen zu schließen, stieß nicht überall auf Gleichmut in der örtlichen Bevölkerung. In Holzweiler sammelte eine Initiative sogar 469 Unterschriften, die jetzt dem Vorstand vorgelegt wurden.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Sie sei Kundin der früheren Raiffeisenbank und heutigen Volksbank Heinsberg so lange sie denken könne, sagt Petra Büschgens. Sie und Brigitte Kaulen sind die beiden Sprecherinnen einer Initiative, die sich in Holzweiler gegen die Schließung der dortigen Volksbank-Filiale gegründet hat. Letztere soll Ende April für immer ihre Pforten dicht machen. 469 Unterschriften haben die Protestler gesammelt und nun dem Vorstand der Volksbank Heinsberg vorgelegt.

Zuerst hätten die Kunden im Dezember letzten Jahres nur ein Schreiben der Bank erhalten mit dem Hinweis, dass zukünftig eine andere Ansprechpartnerin für sie zuständig sei. „Doch im Februar haben wir dann die Hiobsbotschaft erhalten, dass die Volksbank in Holzweiler die Filiale schließen will. Wir waren wie vor den Kopf geschlagen“, sagt Büschgens. „Die Bankfiliale Holzweiler ist essenziell umso wichtiger für die Menschen, die hier wohnen, da diese sowieso schon an einem Tagebaurand wohnen und mit erheblichen Einschränkungen tagtäglich leben müssen.“ Für die Menschen im Ort bedeute dies, mit dem Fahrzeug mehrere Kilometer in Kauf zu nehmen, um die nächste Filiale anzufahren. Eine direkte Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den nächsten Filialen in Lövenich und Venrath sei nicht vorhanden.

Besonders betroffen seien vor allem ältere Menschen, so Büschgens, die nicht mobil seien und keine Affinität zum Computer hätten. „Wie sollen diese Menschen zukünftig ihre Bankgeschäfte erledigen?“, fragte sie auch die beiden Vorstände Dirk Cormann und Ulrich Lowis von Angesicht zu Angesicht. Grundlage für die vom Vorstand in Abstimmung mit den Gremien getroffene Entscheidung seien umfangreiche Standortanalysen, die die Bank regelmäßig und unter individueller Würdigung der örtlichen Gegebenheiten zu ihrer strategischen Planung heranziehe, erläuterten diese. Hier habe sich gezeigt, dass die Besuche und Transaktionen am Standort Holzweiler seit Jahren rückläufig seien. Dies gelte sowohl für den bedienten Service als auch für die Automatentransaktionen. Daraus resultiere letztlich die Entscheidung, den Standort aufzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat hätten zwar Verständnis für das Anliegen der Initiative. Im Interesse der Mitglieder der Genossenschaftsbank sei es aber auch wichtig, die Bank zukunftsfähig und betriebswirtschaftlich rentabel zu halten, um weiterhin in der Fläche nachhaltig zeitgemäße und qualitativ hochwertige und sichere Services und Dienstleistungen anbieten zu können.

Die Kundenberater der Holzweiler Kunden betreuen ihren Kundenstamm künftig vom Regionalzentrum Lövenich aus. Auf der Basis einer Terminvereinbarung kommen die Beraterinnen und Berater montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr auch zum Kunden nach Hause. Dies sei heute schon gelebte Praxis.

Im Service- und Beratungscenter der Bank, das in der Hauptstelle in der Heinsberger Siemensstraße angesiedelt ist, stehen den Kunden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr persönliche Ansprechpartner für Serviceanliegen zur Verfügung. Hier können fast alle Leistungen abgefragt werden, die auch in der Filiale angeboten werden. Die Kunden benötigten hierzu lediglich ein Telefon – eine PIN oder ein spezielles Kennwort seien nicht erforderlich. Gerade im Hinblick auf die oftmals fehlende Mobilität älterer Kunden ließ die Bank wissen: „Für Kunden, die nicht mobil sind, bietet die Volksbank ab dem 1. Mai einen Bargeldbringservice an. Dabei werden den Kunden Bargeldbeträge zwischen 100 Euro und 1000 Euro nach Hause gebracht.“