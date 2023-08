Hohenbusch Klassixx : Zwischen Yogamatte und Geigenbogen

Geige oder Yoga? Patrizia Portz liebt beides, es ist ihre Passion, darin steckt ihr Herzblut. Deshalb schafft sie es auch, ihr Yogafestival und Hohenbusch Klassixx zu verbinden, obwohl das so nicht geplant war. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Erkelenz-Immerath Sie hat mit Nigel Kennedy, Michael Jackson und Vanessa Mae zusammen gespielt, war eine Münchner Philharmonikerin und Teil des Symphonieorchesters in Katar. Dass Patrizia Portz jetzt bei den Hohenbusch Klassixx auftritt, ist einem Zufall zu verdanken.

„Bitte links abbiegen. – Bitte jetzt links abbiegen. – Links ... – Bitte wenden.“ Elektronische Navigationsgeräte führen Besucher immer noch dorthin, wo Immerath früher einmal war. Dort ist jetzt nichts mehr: kein Dom, keine Straße, kein Schild. Nur das Navi sieht noch Wege, wo Gestrüpp wuchert, hinter dem irgendwo die Kante beginnt. Trotzdem ist die Adresse richtig. Patrizia Portz wohnt in Erkelenz-Immerath; in dem Immerath, in das viele Alt-Immerather umsiedelten und das schon lange nicht mehr neu ist.

Im April 2016 folgte die gebürtige Münchnerin ihrem Mann in den Westen Deutschlands, wo sie jetzt ihre zwei kleinen Töchter großziehen. Das würde nicht so ungewöhnlich klingen, wenn die beiden sich nicht im 6176 Kilometer entfernten Katar kennen und lieben gelernt hätten. Er arbeitete bei einem international tätigen Unternehmen, sie spielte acht Jahre in einem neuen Symphonie-Orchester, das aus Musikern bestand, die aus der ganzen Welt zusammengesucht wurden.

Eigentlich hatte sich Patrizia, die damals noch Döringer hieß, für ein anderes Orchester beworben, aber es klappt ausgerechnet mit dem Engagement, das sie am weitesten von Zuhause wegbrachte. Ihre Eltern, selbst Musiker, unterstützen sie und so wagte sie das Abenteuer. „Ich habe den Mittleren Osten kennengelernt, Menschen aus dem Libanon, Ägypten, Syrien, das war spannend.“ Dort war es normal, dass Menschen Patrizia Portz fragten, woher sie komme, aber auch in Deutschland muss sich die Münchnerin die Frage oft anhören, weil ihre Mutter aus Peru stammt und sie ihre pechschwarzen Haare geerbt hat.

Den Musikern wurde in Katar alles bezahlt, Schule, Miete, Krankenversicherung, und so konnte sich die junge Violinistin trotz der ungewohnten kulturellen Umgebung und der Einschränkungen ausprobieren. Lange Ärmel zu tragen fiel ihr leicht in Einkaufsmalls, die auf 17 Grad heruntergekühlt wurden. Sie gründete ein Tango-Ensemble, spielte elektrische Geige, lernte in dem Jazz-Club eines Scheichs die Größen der Jazz-Szene kennen und vermischte Jazz mit Klassik.

Dass sie mit Nigel Kennedy auf Tournee war oder Michael Jackson im Orchester begleitete, war allerdings vor ihrem Engagement in dem arabischen Emirat. „Danach bin ich geflogen und habe eine Woche lang den Boden nicht gespürt“, sagt sie. Michael Jackson hat sie beeindruckt, aber auch mit Vanessa Mae stand sie gerne auf der Bühne und dass sie einmal bei „Wetten, dass ...?“ zum Orchester gehörte, hätte sie fast nicht erwähnt. Wohl aber, dass sie Filmmusik mag. Schon während des Studiums an der Münchner Musikhochschule hat die ehemalige Jugend-musiziert-Gewinnerin für verschiedene Komponisten Filmmusik eingespielt. „Star Wars ist eine meiner Lieblingskompositionen.“

Mit Michael Jackson aufzutreten, war für Patrizia Portz etwas besonders. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Der Soundtrack zu dem Filmepos stammt aus der Feder von John Williams so wie die Musik zu „Schindlers Liste“, die Portz ebenso mag. Das Violin-Solo auf einer großen Bühne zu spielen, „das ist ein Traum“. Deshalb sagte sie zu, als Kulturmanager Sascha Dücker sie fragte, ob sie bei den Hohenbusch Klassixx in Erkelenz spielen würde, und das, obwohl die Planung für ihr Yoga-Festival am selben Wochenende bereits komplett fertig war.

Yoga ist neben der Musik ihre zweite Leidenschaft. Ihre Lehrerausbildung hatte sie schon 2005 in Woodstock in New York abgeschlossen, und als es in der Corona-Zeit keine Konzerte und keine Tourneen, keine Auftritte mit dem WDR-Symphonieorchester gab und sie mit zwei kleinen Kindern zu Hause saß, orientierte sie sich um. Seitdem gibt sie Yogakurse, zuerst online, jetzt auch analog. Im vergangenen Jahr fand zum ersten Mal ihr Yoga-Festival statt, bei dem sie ihre beiden Leidenschaften zusammenbrachte. Yoga, Musik und ein gutes Körpergefühl stehen auch in diesem Jahr an zwei Tagen (26. und 27. August) im Kaisersaal in Erkelenz-Immerath im Mittelpunkt.

Wie sie das schafft? Den ganzen Tag Yoga und dann ein hochklassiges Konzert abliefern? „Immer wenn Herzblut dabei ist, dann ist das auch alles zu schaffen“, sagt Portz. Außerdem sei sie auch nicht allein, sondern das Festival wird von vielen Yoga-Kolleginnen aus der Region, der Pilateslehrerin Stephanie Rahn, der Beckenboden-Expertin Astrid Landmesser und vielen anderen unterstützt.

Der Auftritt bei Hohenbusch sei ihr ebenso wichtig. „Das ist das, wofür ich lebe, was ich weitergeben will.“ Den Weg zum Haus Hohenbusch findet sie auch ohne Navi spielerisch.