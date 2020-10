„Stolzer Heinsberger“ : Heinsbergs Landrat Pusch bekommt das Bundesverdienstkreuz

Stephan Pusch (CDU), Landrat des Kreises Heinsberg, sitzt in seinem Büro im Kreishaus. Er empfängt das Bundesverdienstkreuz vom Präsidenten Steinmeier. Foto: dpa/Henning Kaiser

Berlin/Heinsberg In Heinsberg nennen ihn manche „Papa Pusch“, in Berlin bekommt er nun das Bundesverdienstkreuz. Heinsbergs Landrat Stephan Pusch sieht die Auszeichnung als Ehre für seinen gesamten Heimatkreis.

Hohe Ehre für den Corona-Krisenmanager: Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), wird an diesem Donnerstag um 11 Uhr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Ehrung übergibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin. Gewürdigt wird Pusch - ebenso wie 14 weitere Menschen - für seine Leistung während der Coronavirus-Pandemie. Nach einer Karnevalssitzung im Februar war sein Heimatkreis einer der ersten deutschen Corona-Hotspots geworden - und Pusch musste sich als Krisenmanager beweisen.