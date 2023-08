Die Heinsberger Tafel in Not : Kundenzahl verdoppelt, ein Lkw wird gebraucht!

Die Heinsberger Tafel hat alle Hände voll zu tun: Jetzt braucht sie einen Lkw. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Heinsberg Was die freiwilligen Helfer der Heinsberger Tafel leisten, wurde beim Sommerfest deutlich. Deutlich wurde auch, wie belastet die Einrichtung ist: Die Zahl der Bedürftigen wächst, die der gespendeten Lebensmittel schrumpft.

Von Anna Petra Thomas

Die Kinderbuchgeschichte vom kleinen Wir stand im Mittelpunkt beim Gottesdienst zur Eöffnung des Sommerfestes der Heinsberger Tafel. Sie sei ein ganz besonderer Ort, erklärte dazu Pfarrer Sebastian Walde, zugleich Vorsitzender der Heinsberger Tafel. Menschen kämen dort zusammen, nicht nur, um ihr Brot zu teilen, sondern auch, um die Lasten ihres Alltags gemeinsam zu tragen und so Gemeinschaft zu erfahren. Deutlich wurde im Laufe des Tages aber auch, wie belastet die Tafel als Einrichtung gerade selbst ist durch einen Zustrom an Bedürftigen und parallel einem Rückgang der für die Verteilung an die Bedürftigen zur Verfügung stehenden Lebensmittel.

Albert Frommann, der vor vier Jahren nach Heinsberg kam und sich inzwischen bei der Tafel als Fahrer engagiert, nannte erste Zahlen. Weitere kamen nach dem Gottesdienst von Bürgermeister Kai Louis hinzu. Vor 30 Jahren wurde demnach die erste Tafel gegründet. Heute gibt es 960 Tafeln bundesweit mit rund 2000 Ausgabestellen, von denen die Heinsberger Einrichtung eine ist.

2200 bedürftige Menschen

In Heinsberg besteht die Tafel seit 2009. Die Zahl ihrer Kundinnen und Kunden hat sich innerhalb eines Jahre nahezu verdoppelt. 560 Haushalte mit insgesamt 2000 Personen betreut sie derzeit. Hinzu kommen noch einmal rund 200 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Wie Frommann hatte auch Louis nur Lob für die Einrichtung mitgebracht. „Die Zahlen lassen erkennen, welche unglaubliche Leistung die Tafel in Heinsberg erbringt“, erklärte er. Sie könne nicht alle Probleme der bedürftigen Menschen lösen, ihre Not jedoch erträglicher machen. Zudem gelinge es ihr mit diversen Veranstaltungen, die inzwischen Tradition hätten, auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und Gemeinsinn zu wecken. „Durch die Arbeit der Heinsberger Tafel ist ein Wir-Gefühl erlebbar“. Und Louis fuhr fort: „Zusammenhalt ist nicht nur eine Floskel, sondern gelebte und erlebbare Praxis.“

Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte Walde die Gründe, die aus seiner Sicht zu der aktuell sehr hohen Zahl von Kundinnen und Kunden geführt haben. Zum einen durch die Inflation, zum anderen aber auch durch die hohen Energiepreise würden immer mehr Menschen in eine Notlage geraten, die sie zwingen würde, sich bei der Tafel um Unterstützung zu bemühen. Zudem sieht er auch den Effekt, dass mehr und mehr Menschen, die tatsächlich in Not sind, ihre Hemmschwelle verlieren, sich auf den Weg zur Tafel zu machen. „Und wenn der eine merkt, dass sein Nachbar zu Tafel geht, dann geht er auch“, so der Vorsitzende.

Auch der Spielmannszug aus Kirchhoven machte der Heinsberger Tafel, wie es inzwischen schon Tradition hat, beim Sommerfest musikalisch seine Aufwartung. Foto: Anna Petra Thomas

Auf der anderen Seite würden jedoch die gespendeten Lebensmittel bei weitem nicht mehr ausreichen, alle Menschen zu versorgen, betonte Walde weiter. So würden derzeit Spendenanfragen direkt an die Produzenten von Lebensmitteln gerichtet. Zudem sei in Heinsberg eine Kooperation mit der Landwirtschaft geplant, um so frische Lebensmittel, etwa Kartoffeln, ebenfalls direkt vom Erzeuger an die bedürftigen Menschen weitergeben zu können. „Das sieht nach ersten Gesprächen gut aus“, erklärte er.

Lkw auf der Wunschliste

Damit kommt aber auf die Tafel ein neues Problem zu. Da die Produzenten von Lebensmitteln die Ware nur palettenweise abgeben würden, benötige die Tafel ein neues, größeres Fahrzeug in Form eines Lkw mit Hebebühne und vor Ort an der Tafel einen Gabelstapler, um die großen Mengen bewältigen zu können. Ein Antrag auf Fördermittel sei gestellt, aber es bleibe noch ein gehöriger Batzen an Eigenleistung, um den Lkw dann tatsächlich anzuschaffen, so Walde. Benötigt würde aber auch weitere Mitglieder im Fahrerteam, Menschen die fahren und auch tragen können, betonte er.

Helfen werden der Tafel da sicherlich auch die zahlreichen Spenden, die beim Sommerfest bereits übergeben wurden. Erstmals gab es dabei zu essen und zu trinken nicht nur gegen Spende, sondern für Bons zum kleinen Preis. Dabei gehe es nicht um eine neue Einnahmequelle, betonte Walde. Vielmehr wolle man damit vermeiden, dass am Ende viele Speisen einfach nicht gegessen stehen blieben oder weggeworfen werden müssten, wie es in den Vorjahren passiert sei.