Film- und Medienstiftung NRW : Heinsberger Roxy-Kino bekommt 100.000 Euro Förderung

Das Roxy in der Heinsberger Innenstadt kann sich über Fördergelder freuen. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Heinsberg Drei Kinos bekommen Geld von der Film- und Medienstiftung NRW. Darunter auch das Traditionskino Roxy in der Heinsberger Innenstadt.

Die Betreiber des Roxy in der Heinsberger Innenstadt können sich über finanzielle Unterstützung freuen. Die Film- und Medienstiftung NRW fördert ihr Kino mit 100.000 Euro. Das Geld ist für die Sanierung des Hauses gedacht, die in den nächsten Wochen erfolgen soll. „Wir sind sehr dankbar dafür. Das ermöglicht es uns, unser Kino zu modernisieren“, sagt Maurice Lehnen erfreut, einer der beiden Betreiber des Roxy.

Vor einem Jahr erst haben zwei junge Männer das Roxy in Heinsberg übernommen. Ab Januar werden sie auch das Erkelenzer Kino betreiben. Welche Änderungen sie planen.

Kino in Heinsberg und Erkelenz

Kino in Heinsberg und Erkelenz : Roxy-Betreiber übernehmen Gloria-Filmpalast Vor einem Jahr erst haben zwei junge Männer das Roxy in Heinsberg übernommen. Ab Januar werden sie auch das Erkelenzer Kino betreiben. Welche Änderungen sie planen.

In ganz Deutschland kommt es bei Kinovorstellungen des Boxerfilms „Creed III“ zu Randalen und Störungen. Auch im Erkelenzer und Heinsberger Kino haben sich Besucher stark danebenbenommen.

Ärger bei „Creed“-Vorstellungen auch in Heinsberg und Erkelenz

Kinorandalen wegen Tiktok-Trend : Ärger bei „Creed“-Vorstellungen auch in Heinsberg und Erkelenz In ganz Deutschland kommt es bei Kinovorstellungen des Boxerfilms „Creed III“ zu Randalen und Störungen. Auch im Erkelenzer und Heinsberger Kino haben sich Besucher stark danebenbenommen.

Insgesamt 22 Projekte unterstützt die Film- und Medienstiftung NRW mit rund 4,88 Millionen Euro, darunter Kinospielfilme, Dokumentarfilme, Serien, Drehbücher, Verleih und Vertrieb – und eben auch Kinos. Drei Lichtspielhäuser im Land können sich über einen Zuschuss für eine Modernisierung freuen. Neben den 100.000 Euro für das Roxy Filmtheater in Heinsberg bekommt die Lichtburg in Oberhausen 99.000 Euro und das Central-Kino in Borgentreich 2561 Euro.