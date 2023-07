Aktion „Rücksicht macht Wege breit“ : Heinsberger Landwirte fordern mehr Rücksicht auf Feldwegen

Heinz Hilgers und Rudolf Hilgers (von links) hoffen, mit der neuen Aktion mehr gegenseitige Rücksichtnahme bewirken zu können. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Ein Feldweg ist kein Naherholungsgebiet, sondern ein Arbeitsplatz. Das wollen Landwirte bei Heinsberg deutlich machen und fordern mehr Rücksicht. Aber auch der ADFC appelliert an Landwirte.

„Rücksicht macht Wege breit!“ So steht es jetzt in Weiß aufgesprüht auf verschiedenen Feldwegen in der Gemarkung Hülhoven-Grebben-Eschweiler. Die in dieser Bauernschaft aktiven Landwirte wollen mit diesem Appell, mit Piktogrammen von Traktoren und Radfahrern sowie einem gleich darunter platzierten „Danke“, daran erinnern, dass die Feldwege nicht nur dem Freizeitvergnügen für Jogger, Spaziergänger oder Radler dienen, sondern für sie schlichtweg ihr Arbeitsplatz sind.

In mehr als 90 Prozent aller Begegnungen auf dem Feldweg gehe alles gut aus. Aber immer wieder komme es vor, dass sie von Joggern oder Radfahrern regelrecht ausgebremst würden, berichten die beiden Landwirte Rudolf und Heinz Hilgers bei einem Treffen mit Bürgermeister Kai Louis an einem Feldweg, der an der Kreuzung Lütticher Straße und Grüner Weg zwischen Dremmen und Janses Mattes beginnt. Nein, die übrigen Verkehrsteilnehmer sollten natürlich nicht gleich ins Feld springen müssen, wenn sich ihnen ein Traktor nähere, betonen sie. Vielmehr appellieren sie an gegenseitige Rücksichtnahme auf diesen Wegen und berufen sich dabei auf § 1 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO). „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“, steht dort zu lesen.

Von vielen Menschen werde das Feldwegenetz aktuell als reines Naherholungsgebiet betrachtet, erklärt Rudolf Hilgers. Dabei sei sein Ursprung ein ganz anderer. Das Feldwegenetz, wie es heute bestehe, sei nämlich im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens in den 1960er-Jahren entstanden. „Ziel dieses Wegebaues war es, die angrenzenden Felder für die aktiven Bauern zum Bestellen, Pflegen und Ernten gut zugänglich zu machen“, erklärt er. Und dafür sei den Landwirten und Grundstückseigentümern seinerzeit sogar zwei Prozent ihrer Ackerfläche weggenommen bzw. einbehalten worden. Danach sei das Feldwegenetz der Stadt übergeben worden.

„Erst später, als die Bedeutung der Feldwege für Radfahrer, Freizeitsportler und Fußgänger größer wurde, hat man sie mit Zustimmung der Bauernschaft für alle Nutzer freigegeben“, so Rudolf Hilgers weiter. Sie alle seien willkommene Gäste in der Feldgemarkung. „Wir aktiven Landwirte nehmen gerne Rücksicht auf sie, erwarten jedoch das Gleiche von ihnen.“ Nicht unerwähnt lässt Rudolf Hilgers in diesem Zusammenhang, dass sich die Ortsbauernschaft zudem weiterhin selbst um die Feldwege kümmere, auch wenn sie im Besitz der Stadt seien. Als Beispiel nennt er den jährlichen Feldwegetag seiner Ortsbauernschaft. Sein Kollege Heinz Hilgers würde sich in puncto Ausbau von Feldwegen ein noch größeres Engagement der Stadt wünschen, sieht aber auch, dass die dafür vom Land bereitgestellten Fördermittel knapp sind. Insgesamt 210 Kilometer misst das aktuelle Netz der befestigten Wirtschaftswege in der Stadt. 9,3 Kilometer davon würden insgesamt in diesem Jahr überarbeitet, erklärt der Bürgermeister dazu.

Er hat die aktuelle Aktion genehmigt und findet viel Lob dafür: In der Region gebe es ein gut ausgebautes Netz an Wirtschaftswegen für landwirtschaftliche Betriebe, das gerne auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werde. „Wenn wir gemeinsam aufeinander Rücksicht nehmen, klappt das reibungslos“, betont er beim Treffen vor Ort.

Er könne durchaus nachvollziehen, dass der Landwirt zügig auf seine Felder kommen wolle, diene deren Bewirtschaftung doch seinem Lebensunterhalt und der Versorgung der Bevölkerung, erklärt Hartmut Schizler vom Kreisvorstand des ADFC. Aber er bringt auch seine Bedenken ein. Ein Ausweichen sei für Fußgänger oder Radler oft gar nicht so leicht möglich, seien doch zum einen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge immer breiter geworden, die Ackerraine dagegen immer schmäler. „Es sollte möglich sein, das Passieren so lange hinauszuzögern, bis eine Stelle erreicht ist, an der der Radler auf vernünftigem Untergrund anhalten kann“, lautet seine Devise. Hier appelliert er an eine gute Kommunikation der beiden Verkehrsteilnehmer.

Darüber hinaus hat er jedoch auch klare Wünsche an die Landwirtschaft, vor allem in puncto Verkehrssicherungspflicht oder genauer gesagt in puncto Säuberung der Wege. Wenn sich bei Regen eine schlammige Fahrbahn bilde, stelle dies eine erhöhte Unfallgefahr für den Radler dar. „Eigentlich soll dies doch selbstverständlich sein“, sagt er. „Ist es aber nicht, wie ich zwischen Janses Mattes und Waldenrath immer wieder erleben muss.“ Bleibt auch seine Aufforderung zu gegenseitiger Rücksichtnahme: „Ich bin mir sicher, wenn wir unsere Argumente austauschen und darüber ruhig reflektieren, werden wir zu einer Gegenseitigkeit der Rücksicht kommen, wie sie die StVO wünscht und fordert.“