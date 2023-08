Sport und Teamgeist : Heinsberger Firmenlauf mit neuem Konzept

Heinsberg Für dieses Jahr haben sich die Veranstalter ein paar Neuigkeiten überlegt – von einer Tombola bis zu mehreren „Spaß“-Strecken. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Am Freitag, 8. September, geht der Heinsberger Firmenlauf in die nächste Runde. Unter dem Motto „Gemeinsam laufen, netzwerken und feiern“ treten Firmen, Vereine und Einzelläufer auf der fünf oder zehn Kilometer langen Strecke gegeneinander an, um sportliche Höchstleistungen zu zeigen und Teamgeist zu beweisen. Der 10-Kilometer-Lauf startet um 17 Uhr, der 5-Kilometer-Lauf um 18 Uhr.

In diesem Jahr haben die Veranstalter ein paar Neuigkeiten geplant. So wird neben dem traditionellen 5- und 10-Kilometer-Lauf erstmalig ein „Walk & Fun“ angeboten. Dieser „Spaß-Lauf“ startet um 18 Uhr und erlaubt den Teilnehmern, ihr eigenes Tempo und ihre eigene Streckenlänge zu wählen – ob eine Runde (1,67 km), zwei Runden (3,33 km) oder drei Runden (5 km). So können alle, die bisher aufgrund der Streckenlängen Bedenken hatten, dennoch am Firmenlauf teilnehmen.