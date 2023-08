Angekündigte Regenfront : Heinsberger Citybeach wegen Wettervorhersage abgesagt

Heinsberg Wie der Veranstalter des ab Donnerstag, 3. August, für vier Tage geplanten Citybeach auf dem Heinsberger Marktplatz heute Abend mitteilt, hat er die Veranstaltung aufgrund des für die zweite Wochenhälfte angekündigten Wetters für diesen Termin abgesagt.

Risiken durch die angekündigte Regenfront, gepaart mit Sturmböen, sollten so für die Besucherinnen und Besucher vermieden werden, heißt es in einer aktuellen Erklärung. „Es wäre einfach zu schade, wenn die Pavillons und die Dekoration Schaden nehmen und es infolgedessen zu kritischen Situationen für die Besucherinnen und Besucher kommt“, so Oliver Laven.