Kühle Cocktails unter Palmen : Sandstrand in Heinsberg sorgt für Urlaubsstimmung

In der Abendsonne ließ auch dieser Freundeskreis aus Dremmen im perfekten Strandambiente noch einmal gemeinsame Urlaubsreisen auf dem Marktplatz Revue passieren. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Der Heinsberger Citybeach lädt zu kühlen Cocktails und kulinarischen Genüssen ein. Viele Besucher vergnügen sich unter Palmen auf dem Marktplatz.

Von Anna Petra Thomas

„Schön, einfach schön!“ So lautete durchgängig der Kommentar derer, die sich seit Donnerstag und am Wochenende an Heinsbergs Sandstrand auf dem Marktplatz mitten in der Innenstadt aufgemacht hatten.

Wer in Heinsberg von der Hochstraße aus den einladend aufgestellten Strandkörben gefolgt war, oder von der anderen Seite den optisch weniger schönen Bauzaun überwunden hatte, der konnte für einen Abend lang den rot gepflasterten Boden unter dem aufgeschütteten 200 Tonnen schweren Sand vergessen und sich seinem Urlaubs-Feeling hingeben, im Liegestuhl unter echten Palmen und Bambusgewächsen. Das ging entweder mit Selbstbedienung für Essen und Getränke oder mit Service und all-inclusive in der VIP-Lounge mit Eintrittskarte.

Während der Donnerstagabend noch eher nach After-Work-Party für das Publikum mittleren Alters aussah, wurde der erste Citybeach an den Folgetagen, auch beim verkaufsoffenen Sonntag, zum Magnet für ganze Familien über gleich drei Generationen hinweg.

Chillen im Liegestuhl auf echtem Sand, das war an vier Tagen auf dem Marktplatz in der Heinsberger Innenstadt möglich. Foto: Anna Petra Thomas

Damit hatte selbst Veranstalter Oliver Laven nicht gerechnet und freute sich sehr, dass alle Altersklassen auf dem Markt vertreten waren. Während für die Kleinen das Sandspielzeug auf dem Sand schon reichte, um sie zu beschäftigen, oder sie sich mit dem Papa auf der Hängematte amüsierten, nutzen die älteren Kinder den kleinen Sandberg, um darauf wie in Urlaubszeiten am Strand ihre Sandburg zu bauen. Die Erwachsenen konnten es sich derweil bei einem Cocktail oder leichten mediterranen Speisen wie Bruschetta, Spaghetti oder Scampi gut gehen lassen. Chillige Musik im Hintergrund ließ dabei ausreichend Raum für gute Gespräche.

Es sei gut gewesen, die viertägige Veranstaltung bei zuvor angesagtem Wind und Regen um eine Woche zu verschieben, waren sich Oliver Laven und Laurin Melms als Vertreter der Volksbank als Sponsor dann auch schon am Donnerstagabend sicher, als sie in einen herrlichen Sonnenuntergang blickten. „Total entspannt, so sollte es sein“, erklärte der Veranstalter, als er über den Platz blickte.

Während die Großen sich an Cocktails und guten Gesprächen erfreuten, nutzten die Kleinen die Zeit fürs Spielen im Sand. Foto: Anna Petra Thomas

Dankbar war Oliver Laven auch der Stadt Heinsberg, die als Partner des Citybeach fungierte. „Der Citybeach ist eines von vielen Events zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Stadt Heinsberg. Die Stadt ist gerne Partner des Projektes“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Die Mitarbeiter des Bauhofs engagierten sich vor allem bei der Verteilung des Sandes auf dem Marktplatz. Dabei musste das zunächst eingeplante Vlies gar nicht auf dem Pflaster verlegt werden, was den Veranstalter freute.

Zum einen sei der Sand zertifiziert, zum anderen habe sich beim riesigen Sandkasten zuvor gezeigt, dass der Sand anders als erwartet gar nicht in den Untergrund eingedrungen sei. Und was passiert nach dem Citybeach mit der Strandlandschaft? „Die Stadt wird den Sand weiter verwenden“, so Oliver Laven.

Angesprochen auf die kritischen Äußerungen, die aus der Gastronomie entlang des Marktplatzes aufgrund der Einschränkung ihrer Terrassenplätze durch den Citybeach zu hören waren, erklärt er, dass durch eine Verlängerung der Bestuhlung auf dem Bürgersteig Richtung Hochstraße ein Kompromiss gefunden worden sei.

Außerdem gebe es eine Vereinbarung der Gastronomen mit der Stadt, dass sie bei einer Veranstaltung auf dem Marktplatz ihre Terrassen dort zurückbauen müssten.

Ganz so einfach ließ das jedoch zumindest Sakib Salcin, der am Markt ein Steak-Restaurant betreibt, nicht gelten. Er sei schon seit 21 Jahren am Ort, erklärte er.