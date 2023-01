Gebühren bleiben konstant : Heinsberger brauchen nicht tiefer in die Tasche zu greifen

Wer kennt sie nicht, die Gebührenbescheide jeglicher Art. In Heinsberg werden sie in diesem Jahr wohl nicht für böse Überraschungen sorgen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Heinsberg Heinsberger Bürger müssen für die städtischen Gebühren in diesem Jahr nicht tiefer in die Tasche greifen. Wie sich in einem Gespräch mit Bürgermeister Kai Louis ergab, bleiben die Gebühren in der Kreisstadt konstant.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Explodierende Energiekosten machen den Menschen zu schaffen, ebenso wie die seit Jahrzehnten höchste Inflationsrate. Alles wird teurer – könnte man meinen. Doch wenigsten die Gebühren der Stadt Heinsberg, die die Bürger zu zahlen haben, wachsen in diesem Jahr nicht an, wie Bürgermeister Kai Louis in einem Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt.

„Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 7. Dezember 2022 eine Neufassung des gesetzlichen Rahmens zur Gebührenerhebung beschlossen. Zentraler Bestandteil der Neuregelung ist der Umgang mit kalkulatorischen Kosten bei der Gebührenermittlung für kostenrechnende Einrichtungen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen“, erläutert der Verwaltungschef. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster (OVG) vom 17. Mai 2022 hinsichtlich der kommunalen Gebührenkalkulation, handele es sich bei der Gesetzesnovellierung bereits um die zweite gravierende Änderung der rechtlichen Vorgaben zur Gebührenermittlung in NRW binnen weniger Monate.

„Ohne die aktuelle Gesetzesnovellierung hätten sich infolge des OVG-Urteils landesweit wesentliche Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen der Städte und Gemeinden, und folglich auch auf die der Stadt Heinsberg ergeben.“

Die Stadt sei daher unmittelbar nach der Urteilsverkündung davon ausgegangen, der geänderten Rechtsprechung bei der Ermittlung der betroffenen Gebührenarten ab dem Jahr 2023 Rechnung zu tragen. Doch dazu kam es nicht. „Die neuen Rahmenbedingungen infolge der nun durch das Land geänderten Rechtslage sind fortan bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen und somit maßgeblich für die Ermittlung der Gebührensätze von 2023“, meint Louis.

Insbesondere durch die seit einiger Zeit stark gestiegenen Energie- und Baupreise sowie des zu berücksichtigenden Baupreisindex werde der kostensenkende Effekt der neuen Gesetzeslage allerdings mehr als aufgezehrt. „Die Stadt Heinsberg erwartet derzeit für das Jahr 2023 Mehrkosten für die Abwasserbeseitigung im siebenstelligen Bereich“, so Louis. „Dennoch ist es vor diesem äußerst schwierigen Hintergrund gelungen, unter anderem auch mit Blick auf die Inflationsraten, die Gebührensätze für 2023 stabil zu halten.“ Konkret bedeutet dies, dass die Gebührensätze somit weiterhin unverändert beim Schmutzwasser 2,75 Euro je Kubikmeter, beim Regenwasser 0,64 Euro pro Quadratmeter, bei der Straßenreinigung und dem Winterdienst 1,67 Euro je laufendem Meter und beim Restabfall 3,56 Euro pro Liter betragen werden.