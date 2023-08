Mehrwegpflicht in der Gastronomie : Heinsberg und Erkelenz sind Inseln auf dem Mehrweg-Pfad

Kein Müll: Mehrweg-Kaffeebecher und Mehrweggeschirr gibt es bei DeinWerk. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Schon seit langem setzt DeinWerk in seinen Kantinen auf das Mehrwegsystem. Mit wiederverwertbaren Kaffeebechern fing es an. Die Dehoga kritisiert die Mehrwegpflicht derweil weiterhin.

Kein gutes Haar hatte Wolfgang Wahl, Vorsitzender der Dehoga im Kreis Heinsberg, bei seiner Einführung zu Jahresbeginn am neuen Mehrweg-Gesetz gelassen. Von blindem, politischem Aktionismus hatte er gesprochen, von einer Nebelkerze. Und jetzt, ein halbes Jahr später? Wahl sieht weiterhin den Fehler im System, vor allem, wo gerade die kleinen Imbissbetriebe, die am meisten Müll produzieren würden, von der Pflicht ausgenommen seien, Mehrwegverpackungen anzubieten.

Zudem hat er seinen Standpunkt behalten, demzufolge ein Mehrwegsystem in einer sehr ländlichen Region, wie es der Kreis Heinsberg ist, nur dann funktionieren kann, wenn es ein kreisweit einheitliches System gibt. In den Restaurants mit mehr als 80 Quadratmetern oder mindestens fünf Mitarbeitern, die hier in der Pflicht seien, gäbe es derzeit zu wenige Gäste, die anders als in der Pandemie noch Essen mitnehmen würden, argumentiert er.

„Und wir brauchen auch keinen Zwang zur Müllvermeidung“, betont er. Jeder Gastronom sei schon selbst bemüht, wo immer möglich Müll zu vermeiden. Wahl sieht da eher die Vermeidungsstrategie im Wechsel des Materials. Die Industrie habe sich sehr schnell umgestellt, erklärt er. Es gebe inzwischen ausreichend Alternativen in Papier, Holz oder Aluminium, die allesamt recycelbar seien. Und echte Stammgäste würden inzwischen ihre eigenen Behälter mitbringen oder von ihm welche erhalten, die sie sicher zurückbringen würden.

Einzige Inseln auf dem Mehrweg-Pfad scheinen da also auch weiterhin die von der DeinWerk gGmbH geführten Kantinen zu sein, im Kreishaus Heinsberg sowie in Erkelenz im Finanzamt und im Unternehmen MHWirth. Hier gibt es für Kunden, die ihr Essen mitnehmen wollen, nur noch das Mehrwegsystem. Dies sei für sein Unternehmen, in dem Menschen mit psychischen Behinderungen arbeiten, alternativlos, betont Dennis Viola, Bereichsleiter Gastro. So gibt es für seine Kunden, die ihr Essen mitnehmen wollen, nur noch das Mehrwegsystem.

Es gehöre für sein Unternehmen einfach zur Philosophie, möglichst nachhaltig zu wirtschaften, sagt er und sieht einen Baustein eben auch im Mehrwegsystem. Bereits Ende 2020 hat DeinWerk den Mehrweg-Kaffeebecher quasi als Eigenkreation eingeführt. Die mit dem eigenen Logo bedruckten Öko-Cups wurden und werden gegen eine Gebühr abgegeben. Für die Essensausgabe hat sich das Unternehmen einem der bundesweit tätigen Anbieter von Mehrweg-Behältern angeschlossen, jedoch ganz bewusst einem ohne Pfandsystem. Bei einem Pfandsystem müsse jeder einzelne Fall gebucht und mit 19 Prozent besteuert werden. Zudem müsste dann in jeder Filiale eine permanente Inventur erfolgen, so Viola.

Nicht nur ein, sondern einziges Transportmittel ist die Mehrwegverpackung in den Kantinen der Oberbrucher DeinWerk gGmbH. Gastro-Bereichsleiter Dennis Viola (rechts) wünscht sich eine verbesserte Aufklärung der Bevölkerung und eine stärkere Verbreitung von Mehrwegsystemen auch im Kreis Heinsberg. Foto: Anna Petra Thomas

Die Lösung in seinen Kantinen ist ein System, das ähnlich wie eine freie Ausleihe in einer Bibliothek funktioniert. Der Gast erhält den Behälter kostenfrei, wenn er ihn innerhalb von zwei Wochen zurückbringt. Die Gebühr pro Abgabe zahlt DeinWerk an den Besitzer der Leihboxen. Bereits seit Mitte 2021 funktioniert dieses System in Heinsberg und in Erkelenz. Auch vor Ort sind die Verpackungen inzwischen ausschließlich nachhaltig. Das Essen gibt‘s natürlich weiterhin auf Tellern, den Salat oder auch das Müsli anders als früher im Plastikbecher heute im Glas mit Glasdeckel obendrauf.

Wie Wahl sieht auch Viola, der gelernter Koch ist und Wirtschaftspsychologie studiert hat, das Problem in der fehlenden Verbreitung des Mehrwegsystems vor Ort. „Eine Aufklärungskampagne hat es gar nicht gegeben“, moniert er, „und es kommt ja auch immer darauf an, was man als Kommune daraus macht.“ Hier gefällt ihm das Beispiel aus Tübingen in Baden-Württemberg, wo bereits seit Anfang 2022 eine Verpackungssteuer gilt. Zahlen müssen sie die Verkaufsstellen, die Speisen und Getränke in Einwegverpackungen und -geschirr oder mit Einwegbesteck ausgeben.

Natürlich freut es Viola, dass die DeinWerk gGmbH in puncto Mehrwegsystem in der Gastronomie-Szene des Kreises Heinsberg eine Vorreiterrolle spielt. Andererseits gefällt es ihm aber nicht, dass die Thematik anscheinend immer noch keine große Rolle spielt. „Die Gesetze werden doch nicht ohne Grund gemacht“, betont er. „Wenn wir ein Problem lösen wollen, dann müssen wir uns heute daran beteiligen!“ Eine Problematik sieht er bei einem Mehrwegsystem, vor allem bei dem von DeinWerk gewählten ohne Pfand auch nicht. „Früher haben wir doch auch die Milch mit der Kanne beim Bauern geholt. Dann gab es die Verhaltensänderung hin zum Plastik. Das macht Probleme, daher brauchen wir die Verhaltensänderung wieder!“

Doch diese Verhaltensänderung setze sich nun mal nicht durch Insellösungen durch. „Ich verändere mein Verhalten nicht, wenn ich der einzige bin. Das sieht doch sonst komisch aus“, reflektiert er ein gängiges Verhaltensmuster. Daher sieht Viola auch nicht, dass beides nebeneinanderher funktionieren kann, in einem Mehrwegsystem mit vielen Ausnahmen oder reinen Angebotsszenarien. „Dann müsste ich ja jeden einzelnen Fall mit jedem einzelnen Kunden diskutieren“, betont er.

Info DeinWerk ist ein „Bio-Leuchtturm“ Seit Anfang 2022 sind die vier von der DeinWerk gGmbH bewirtschafteten Kantinen in Erkelenz (2), Heinsberg und Mönchengladbach biozertifiziert. Im Rahmen seiner Initiative „NRW kocht mit Bio“ hat das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz jetzt drei weitere Unternehmen als „Bio-Leuchttürme“ ausgezeichnet, darunter die DeinWerk gGmbH für ihre Kantinen. Hier werde die Nachhaltigkeitsstrategie der GmbH systematisch umgesetzt, zum Beispiel durch Berücksichtigung des CO₂-Fußabdrucks, heißt es in der Begründung. Seit der Biozertifizierung 2022 sei der Bioanteil auf bereits etwa 40 Prozent gestiegen. Die DeinWerk gGmbH zählt nun zu den insgesamt 13 Betrieben der Außer-Haus-Verpflegung, die als Best-Practice-Beispiele im Rahmen der Initiative „NRW kocht mit Bio“ gelten.