Streit um Verkehr und Geruch : Richter lehnen Anwohnerklage gegen Tiermastbetrieb ab

Heinsberg/Aachen Mit einer Klage wollte ein Hauseigentümer aus Heinsberg-Karken einem Tiermastbetrieb in seiner Nachbarschaft den Betrieb untersagen lassen. Nun fällte das Verwaltungsgericht Aachen eine Entscheidung.

Ein seit Jahren schwelender Streit zwischen einem Hauseigentümer aus dem Heinsberger Stadtteil Karken und dem Betreiber eines Tiermastbetriebes in dessen Nachbarschaft hat ein zumindest vorläufiges Ende gefunden. Der Anwohner hatte sich beklagt, dass permanent schwere Fahrzeuge über einen Wirtschaftsweg direkt an seiner Grundstücksgrenze vorbeifahren würden. Zudem ginge von dem Hof eine unzumutbare Geruchsbelästigung aus.

Vor dem Verwaltungsgericht hatte er gegen den Kreis Heinsberg geklagt: Der solle die erteilte Genehmigung für den Betrieb des Hofs und seiner Biogasanlage widerrufen. In den letzten Märztagen trafen sich Kläger, Landwirt und Vertreter des Kreises dann zur Verhandlung im Justizzentrum Aachen . Darin stellte der Anwalt des Klägers eine ganze Reihe von Anträgen: So solle eine Lärmmessung durchgeführt und ein Geruchsgutachten eingeholt werden, um zu belegen, dass der Mastbetrieb die jeweiligen Grenzwerte überschreite.

Zudem sollte sich das Gericht bei einem Ortstermin davon überzeugen, dass es sich bei den Örtlichkeiten um ein reines Wohngebiet handele, für das niedrigere Werte gelten. Auch solle das Gericht den tatsächlichen Tierbestand des Betriebes ermitteln lassen, der höher sei als angegeben – was der Landwirt im übrigen klar zurückwies. Zudem seien die zum Betrieb gehörenden Flächen zu klein für eine Landwirtschaft, so dass die gesetzliche Besserstellung entfalle. Und der Wirtschaftsweg sei gar nicht für eine Befahrung mit Lastwagen gewidmet, was durch ein weiteres Gutachten belegt werden solle. Er könne also nicht als Erschließung für einen derartigen Betrieb dienen, wie sie rechtlich vorgeschrieben ist.