Anliegendes Wohnhaus geräumt : Geldautomat gesprengt

Interaktiv Heinsberg In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt. Ob Geld gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht sicher.

Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr meldeten sich Anwohner der Buschstraße in Randerath telefonisch bei der Polizei in Heinsberg und gaben an, dass ein Geldautomat im Gebäude einer Bankfiliale an der Buschstraße offenbar gesprengt wurde.