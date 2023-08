Mails an die Stadt geschrieben : Anwohner beklagen Rauchbelästigung durch Grill-Restaurant

Der Chili Grill an der Ecke Karl-Arnold-Straße/Weißdornweg in Heinsberg stellt für viele Anwohner derzeit ein Problem dar, weil der Rauch aus seinem Schornstein ein Öffnen der Fenster in den Wohnungen unmöglich mache. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Über 30 Beschwerde-Mails sind bei der Stadt Heinsberg eingegangen, weil sich Anwohner durch Qualm aus einem Grill-Restaurant belästigt fühlen. Ursache soll ein neuer Holzkohlegrill sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Es war wohl Anfang Mai, erinnert sich Stephan Knück, als das Problem zum ersten Mal aufgetaucht sei. Schräg gegenüber seiner Wohnung am Weißdornweg hatte ein neues Restaurant seine Pforten geöffnet, das mit dem Slogan warb „Essen auf echten Kohlen“. Seit vielen Jahren schon wurde an dieser Stelle ein Imbiss betrieben, doch das neue Restaurant, der „Chili Grill“, ist nicht nur hochwertiger und ansprechender für seine Gäste gestaltet, sondern bietet eben die neue Spezialität der frisch auf Kohle gegrillten Leckereien an. Jedoch mit unliebsamen Folgen für die Anwohner.

„Es ist kaum noch möglich, während der Öffnungszeiten ein Fenster offenzuhalten, da der Rauch von den Kohlen offensichtlich ungefiltert über die Entlüftung rausgeblasen wird“, sagt Knück. Bis in die Wohnung hinein zögen die Gerüche. Er habe schon erlebt, dass er in seinem Schlafzimmer frisch gewaschene Sportbekleidung auf einem Wäschereck zum Trocknen aufhängte, die er später erneut habe waschen müssen, weil sie nach Rauch und Essensgerüchen gestunken hätte, beklagt Knück. „Ich grille auch schon mal gerne und habe nichts dagegen, wenn ein Nachbar mal für eine Stunde den Grill anzündet. Dass ich aber nahezu täglich bis in die Abendstunden kein Fenster mehr öffnen kann, weil bei dem Grill über Stunden die Rauchschwaden aufsteigen, empfinde ich als sehr belästigend.“

Am 30. Mai hatte Knück die Stadt Heinsberg über die in seinen Augen unerträgliche Situation informiert. Auf nochmalige Nachfrage am 7. Juli erhielt er schließlich durch den Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes, Dennis Mevissen, ein Antwortschreiben, in dem es hieß: „Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und ich kann Ihren Unmut nachvollziehen, bitten jedoch noch um etwas Geduld. Der Vorgang ist so komplex, dass derzeit noch eine Beteiligung von Fachbehörden erforderlich ist.“ Seitdem habe er nichts mehr von der Stadt gehört, sagt Knück. „Wenn der Betreiber des Grills seine Lüftung nicht ausgeschaltet hat, kann man nachts nicht bei geöffnetem Fenster schlafen.“ Und das bei diesen Temperaturen, ist Knück sauer. Weil er selbst in seinem Urlaub den Balkon kaum nutzen konnte, schrieb er am 14. Juli schließlich an Landrat Stephan Pusch. Doch auch von dieser Stelle habe er keine Antwort erhalten.

Der Rauch, der aus dem Grillrestaurant aufsteigt, ist für die Anwohner unerträglich. Foto: Stephan Knück

Auch Knücks Nachbarin Beate Rudatis hatte dem Landrat geschrieben, sogar mit Screenshots aus einem aus dem Schlafzimmerfenster heraus aufgezeichneten Video im Anhang, das die Rauchentwicklung deutlich zeigt. Sie befürchte Schimmelbildung in ihrer Wohnung, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sei, die Fenster vernünftig zu öffnen.

Günter Prauser, der selbst ein wenig weiter entfernt an der Karl-Arnold-Straße wohnt, wird ebenfalls in Mitleidenschaft durch die Rauchentwicklung gezogen. „Es handelt sich ja hier nicht um die Abluft einer Fritteuse, sondern um die Rauchschwaden eines Holz-Kohlegrills in einem geschlossenen Raum. Diese Abluft färbt sich von blau bis schwarz, da hier das Fett, Fleisch und Öl verbrennt“, sagt Prauser. „In diesem Rauch ist ein hoher Anteil von gefährlichem PAK“, ist er sicher. Die Abkürzung steht für Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe – eine große chemische Stoffgruppe, die seit Jahrzehnten wegen ihrer problematischen Eigenschaften für Mensch und Umwelt im Fokus der Wissenschaft steht.

Beate Rudatis, Stephan Knück und Günter Prauser (von links) sind nur drei der mittlerweile über 30 Beschwerdeführer, die sich an die Stadt wendeten. Foto: Rainer Herwartz

Prauser, Rudatis und Knück gehören zu den mittlerweile über 30 Haushalten, die sich bei der Stadt beschwerten. Man nehme dies nicht auf die leichte Schulter, erklärte Erster Beigeordneter Michael Schmitz auf Nachfrage. Es habe schon Anfang Juli eine Ortsbegehung mit der Bauaufsicht, dem Bezirksschornsteinfeger und der Brandschutzstelle gegeben. Eine Brandgefährdung sei hierbei nicht festgestellt worden. Gleichwohl räumt die Stadt ein Qualm- und Geruchsproblem ein. Hier komme allerdings die Untere Emissionsschutzbehörde, angesiedelt beim Kreis Heinsberg, ins Spiel. Und die sei nun mit dem Fall befasst.

Letzteres bestätigt der dortige Pressesprecher Michael Heckers. Die Aufgabe der Emissionsschutzbehörde könne es jedoch nur sein, so Heckers, der Stadt die entsprechenden gesetzlichen Regelungen und Verordnungen darzulegen. Für deren Einhaltung sei dann wieder die Stadt selbst zuständig. Bislang liegt die Stellungnahme des Kreises allerdings noch nicht vor.