Drei Preisträger : Heimatpreise der Stadt Heinsberg überreicht

Bürgermeister Kai Louis (links) überreichte die Heimatpreise an Jakob Wöllenweber, Fred Gossen und Hans-Georg Minkenberg (von rechts). Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Die Gewinner der Heimatpreise für das Jahr 2022 haben sich auf unterschiedliche Weise für ihre Heimat eingesetzt – mit einem Dokumentationszentrum, einem Bürgerhaus oder einem Heft über die Quartiere.

Wo der Rat der Stadt im Dezember die Entscheidung gefällt hatte über die Vergabe der Heimatpreise für das Jahr 2022, durften die Gewinner jetzt selbst Platz nehmen: der Förderverein Industriepark Oberbruch, der Ortsring Aphoven und das Redaktionsteam vom Heinsberger Quartiersatlas. Im Juni 2022 habe der Rat die neuen Kriterien festgelegt und dann im Dezember dem Vorschlag des Schul- und Kulturausschusses zugestimmt, ließ Bürgermeister Kai Louis die aktuelle Preisgeschichte noch einmal Revue passieren. 14 Bewerbungen habe es insgesamt gegeben. Sie alle hätten die Kriterien erfüllt.

Jakob Wöllenweber, Vorsitzender des Fördervereins freute sich über den ersten Preis, dotiert mit 2500 Euro, der Hälfte des vom Land NRW insgesamt zur Verfügung gestellten Preisgeldes. Der Förderverein erhält den Preis für das von ihm realisierte Dokumentationszentrum Glanzstoff. Erste Ideen dazu seien bereits in den 1980er-Jahren entstanden, berichtete Wöllenweber von damaligen Gesprächen mit älteren Mitarbeitern. Sie, die nach dem Zweiten Weltkrieg am Wiederaufbau des Standorts beteiligt gewesen seien, hätten die jüngeren Mitarbeiter gebeten, die Erinnerung zu bewahren an das, was die Vereinigten Glanzstoffwerke für die Region geleistet hätten.

2013 sei dann der Förderverein gegründet und ein Museumskonzept erarbeitet worden. Drei Ausstellungen im Begas Haus in den Jahren 2016 bis 2018 hätten gezeigt, „dass das Interesse in der Bevölkerung noch viel tiefer verankert ist, als wir uns das vorgestellt haben“, betonte der Vorsitzende. Dank der Förderung mit einem NRW-Heimatzeugnis habe das Projekt mit einem Gesamt-Investitionsvolumen in Höhe von rund 300.000 Euro realisiert werden können. Im Wert von rund 50.000 Euro seien in diesem Rahmen ehrenamtliche Arbeiten geleistet worden, so Wöllenweber. Nach der Eröffnung im September 2021 sei das Projekt „erfolgreich angelaufen“. Rund 1000 Besucher habe man im ersten Jahr im Zentrum mit einer Fläche von rund 460 Quadratmetern begrüßen können.

Das Dokumentationszentrum Glanzstoff beherbergt in großem Umfang Dokumente, Fotos und Objekte aus der Zeit der Glanzstoffwerke in Oberbruch, die in Dauer- und Wechselausstellungen gezeigt werden. Foto: Anna Petra Thomas

Inzwischen gibt es hier zwei Zeitreisen mit historischem Film- und Fotomaterial zu sehen, eine von 1891 bis 1965, eine weitere für die Zeit von 1965 bis 2009. „Kurzweilig“ seien diese auch für den Besuch von Schulen geeignet, erklärte Wöllenweber und gab seinem Wunsch auf noch mehr Resonanz aus diesem Bereich Ausdruck.

Ein Besuch lohnt sich immer wieder, denn jedes halbe Jahr werden im Raum mit Fotografien die Werke ausgetauscht. Immerhin verfügt das Zentrum hier über einen Bestand von 10.000 bis 15.000 Fotos, so Wöllenwebers Schätzung. Ein Drittel davon ist inzwischen digitalisiert. Weiterhin besitzt das Zentrum 80 Jahrgänge der Werkszeitung, sogar noch die Baupläne von 1891 im Original. Stolz berichtete Wöllenweber zudem, dass derzeit sogar das Deutsche Historische Museum in Berlin Fotos aus dem Glanzstoff Dokumentationszentrum in Oberbruch zeige. Vom Preisgeld soll jetzt noch eine Vitrine angeschafft werden für den Raum, in dem jetzt der Walzenträger steht, der einst vor dem Werk seinen Platz hatte. Weitere Informationen zum Dokumentationszentrum Glanzstoff findet man auf www.glanzstoff-doku.de.

Zwei Zweite Plätze

Den zweiten Platz teilen sich in diesem Jahr mit je 1.250 Euro der Ortsring Aphoven für seine Maßnahme Bürgerhaus Aphoven und das Redaktionsteam vom Quartiersatlas. Für den Ortsring informierte Ortsvorsteher Volker Brudermanns über das fast abgeschlossene Projekt, das an Pfingsten eröffnet werden soll. Das Bürgerhaus soll künftig Platz bieten für alle Proben oder Veranstaltungen im Ort. „Extrem stolz“ zeigte sich Brudermanns vor allem über die inzwischen rund 10.000 ehrenamtlichen Helferstunden, die durch Bürgerinnen und Bürger in Aphoven für das neue Bürgerhaus geleistet worden seien. Außer den Gewerken, wo Gewährleistung im Spiel sei, wie etwa Technik, Heizung, Klima und Dach, oder dem Trockenbau, wo es um den Brandschutz gehe, sei alles in ehrenamtlicher Arbeit erledigt worden, ging sein Dank stellvertretend an Fred Gossen, den Vorsitzenden des Ortsrings Aphoven. Das Preisgeld wollen die Aphovener für die Inneneinrichtung des Bürgerhauses verwenden.

Ebenfalls auf Platz Zwei wurde das Redaktionsteam vom Heinsberger Quartiersatlas gewählt. Für das Team berichtete Hans-Georg Minkenberg über die geleistete, ehrenamtliche Arbeit. Ausgangspunkt des Projekts sei gewesen, die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Besonderheiten und Schönheiten des Quartiers in jeweils unmittelbarer Nachbarschaft aufmerksam zu machen. So habe man für die Stadt Heinsberg zunächst 26 unterschiedliche Quartiere identifiziert. Ein Profil sei erstellt worden mit Fragen an die Historie, an Besonderheiten, Sehenswürdigkeiten oder Infrastruktur. Anschließend seien die Akteure vor Ort entsprechend befragt worden.