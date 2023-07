Neue Action-Filiale eröffnet : Haushaltsartikel statt Getränken und Sprachunterricht

Die Discounter-Kette Action hat die Räume des Getränkemarktes und der einstigen Sprachschule an der Erkelenzer Straße 39 übernommen. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg Wo bislang Getränke verkauft wurden und früher Englischunterricht genommen werden konnte, gibt es jetzt Haushaltsartikel aller Art: An der Erkelenzer Straße in Wassenberg hat ein Action-Markt eröffnet.

Altes Gebäude, neuer Inhalt: In die Filiale der Getränkemarktkette Hoffmann ist ein neuer Mieter eingezogen, der auch gleich die leerstehenden Räume der früheren Sprachschule „Chit-Chat“ daneben übernommen hat. Die Discounterkette Action hat an der Erkelenzer Straße 39 eine neue Filiale eröffnet.

Das Unternehmen wirbt in einer Pressemitteilung damit, in Wassenberg auf nun insgesamt fast 800 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als 6000 Artikel aus so unterschiedlichen Bereichen wie Alltagswaren aller Art, Gartenbedarf, Heimwerken, Spielwaren, Mode und Textilien anzubieten.

Die 1993 in den Niederlanden gegründete Kette betreibt nach eigenen Angaben mittlerweile rund 2250 Filialen in elf europäischen Ländern, darunter über 480 Filialen in Deutschland. Der stärkste Mitbewerber Tedi hat mit rund 1300 Niederlassungen in Deutschland etwa dreimal so viele Standorte.

Im Kreis Heinsberg gibt es bereits Action-Märkte in Heinsberg, Erkelenz, Geilenkirchen und Hückelhoven. Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Gesamtumsatz von 8,9 Milliarden Euro, davon nach Branchenschätzungen in Deutschland 950 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird die Eröffnung der 500. Filiale in Deutschland angestrebt.

