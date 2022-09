Unbewohnbar : Hausbrand in Hückelhoven Ratheim

Hausbrand in Hückelhoven Ratheim

Hückelhoven Am späten Freitagabend ist es in Hückelhoven Ratheim zu einem Hausbrand gekommen. Verletzt wurde niemand, das Haus ist infolge des Brandes allerdings unbewohnbar.

In Hückelhoven Ratheim ist die Feuerwehr am späten Freitagabend zu einem Hausbrand ausgerückt. Der Brand war in einem Zimmer im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte ausgebrochen.