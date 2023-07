Porträt der Kölsch-Band : Hätzblatt hat Herz und Heimat auf der Zunge

Öfter mal was Neues: Für das Konzert auf dem Wassenberger Schlemmermarkt greift Hätzblatt-Mitglied Chris Viehausen auch schon einmal zu einem ungewohnten Instrument wie der Harmonika. Foto: MHA/Marc Heckert

Erkelenz/Wassenberg Die Band Hätzblatt sorgt seit mehr als 20 Jahren in der Region für gute Stimmung auf Kölsch. Beim Wassenberger Schlemmermarkt wartet eine besondere Herausforderung auf sie: kein Strom. Ein Bandporträt.

Tatsächlich: Auch eine Musikgruppe, die es schon mehr als ein Vierteljahrhundert gibt, kann man noch mit etwas Neuem überraschen. Wenn die Erkelenzer Kölsch-Band Hätzblatt auf dem diesjährigen Wassenberger Schlemmermarkt spielt, ist es eine Premiere für sie – denn es gibt keinen Verstärker, keine Lautsprecher und keine Bühne. „Unplugged haben wir das öffentlich noch nie gemacht“, sagt Christopher „Chris“ Viehausen, der Keyboarder und Gründer der Gruppe.

Unplugged (englisch für „ausgestöpselt“) ist der Fachausdruck für Musik ohne alles, also ohne Strom und Soundtechnik. Eine neue Herausforderung also für das so routinierte Sextett. Doch wer seit Jahrzehnten über Bühnen aller Größen in der Region tourt und von der privaten Party bis zum Stadtkonzert schon alles mitgemacht hat, nimmt so etwas sportlich.

„Walking Act“ nennt sich diese Veranstaltungsform, man könnte auch Laufkonzert dazu sagen – gespielt wird freilich im Stehen, nicht im Gehen. Die Organisatoren von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg Gmbh sind diesem Konzept seit Jahren treu. Und so wird auch Hätzblatt am Freitag und Samstag, 4. und 5. August, zwischen 18 und 21 Uhr über den Schlemmermarkt am Roßtorplatz bummeln, hier und da an einem der Stände stoppen – und spielen.

Und was? Die bekannten Stücke der Band, in kölscher Mundart gesungen, natürlich. „Aber weil wir ja immer Ideen haben, verfeinern wir jedes Stück mit einem neuen Detail“, verrät Chris Viehausen mit Augenzwinkern. „Wir haben da mal tief in unsere Kisten gegriffen.“ Es kamen Musikinstrumente ans Licht, die die Band sonst nicht benutzt. Schütteleier zum Beispiel, hühnereiartige Kugeln mit Rasselsteinchen darin.

„Oder diese Seegurke hier.“ Viehausen hält ein rohrförmiges Holzinstrument hoch, das „prrrrrrrt“ macht, wenn man mit einem Holzstab drüberratscht, Guiro heißt es in Wirklichkeit. Und dann ist da noch die Melodica, dem einen oder anderen noch als misstönender Schrecken aus Kindertagen bekannt. Auch ihr markantes Tuten kann man in gute Musik einbauen, verspricht Viehausen.

Kurz: Alles, was ansonsten aus dem Synthesizer kommt, wird nun handgemacht. Akkordeon statt Keyboard ist die Devise, Viehausen hat sein Repertoire in der Corona-Zeit um dieses von Musikern liebevoll „Quetsche“ genannte Instrument erweitert. Der Sänger wiederum, Reiner „Jenno“ Jennißen, lernte in dieser Zeit als zusätzliches Instrument auch das Saxophon zu beherrschen.

Das Gesicht der Band: Sänger Reiner „Jenno“ Jennißen. Foto: Chris Viehausen

Dazu kommen, wie immer bei Hätzblatt, Gitarre, Mandoline, Bass, Gesang. „Wir nehmen natürlich nur Stücke, bei denen die Leute mitsingen können.“ Dass ein Teil des Publikums derweil mit Nahrungsaufnahme beschäftigt sein wird, macht die Sache nicht leichter, „aber wir werden darauf schon eingehen können, wir sind ja nicht auf den Mund gefallen.“

Vor 28 Jahren wurde die Band gegründet. Unter dem Namen Intercity coverten zunächst fünf, später sechs Musiker Hits auf Partys und Festen, kleideten sich später eine zeitlang in Zillertaler-Schürzenjäger-Manier mit weißen Hemden, roten Halstüchern und Hüten. Das Outfit wechselte, wie auch die Besetzung, die Band blieb sich treu. „Wir hatten immer einen tollen Team-Spirit.“

Irgendwann kamen die ersten Lieder auf Kölsch, und damit hatte die Gruppe ihr Erfolgsrezept gefunden. Kölsch-Musik, dieses längst weit über den Karneval hinaus beliebte Genre, das emotionale Texte mit irisch-schottischer Folkmusik verbindet, trug auch Hätzblatt nach oben – nach mehreren Jahren mit parallelen Auftritten wurde Intercity im Jahr 2000 aufgelöst, Hätzblatt blieb. „Wir waren eine der ersten Mundart-Bands in der Region“, erinnert sich Viehausen.

Ihr Kölsch ist dabei wirklich reines Kölsch und nicht irgendein rheinischer Dialektmix. Aussprache und Vokabular müssen stimmen. Die Texte lässt die Band von der Akademie för uns Kölsche Sproch prüfen. „Wir können stundenlang diskutieren, ob es ,dorbej‘, ,dorbaj‘ oder ,dabai‘ heißen muss.“ Ob die Gruppe nun zusammen mit so bekannten Kölsch-Bands wie Höhner, Bläck Fööss, Cat Ballou und den Funky Marys bei „Singe Danze un Fiere in Gladbach“ auf der Bühne steht oder beim Aachener Bäckerball im Eurogress auftritt: Der Dialekt muss sitzen.

Einem größeren Publikum bekannt wurde die Band erstmals 2001 und 2002, als sie bei der „Närrischen Hitparade“ des WDR den zweiten und schließlich auch den ersten Platz erreichte. Es blieb nicht dabei. Im Jahr 2019 schließlich kam Hätzblatt beim Hörerwettbewerb „Jeck-Duell“ des WDR mit „All dat es Heimat“ auf den zweiten Platz. Ein Lied, das seitdem fest mit der Band in Verbindung gebracht wird. Andere bekannte Stücke sind „De Mamm“, eine Hommage an die Mütter, und „Wohin d’r Wind dich dräht“, ein Lied für und an die Kinder.

Auch schwarze Tage gab es. Im Dezember 2021 etwa starb Arnold Kowalski, neben Chris Viehausen das letzte Mitglied der Gründergeneration, an Krebs. „Er war die Seele der Band“, sagt Viehausen. Einen Tag später sollte Hätzblatt ein Weihnachtskonzert geben. „Arnold hatte gesagt: Was immer mit mir passiert, spielt!“, erinnert sich der Keyboarder. Die Band spielte. Bis heute.